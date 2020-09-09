كرمانشاه تستضيف "اليوم العالمي للخشب 2020 "

کرمانشاه- تستضيف مدينة كرمانشاه غرب ايران من 7 الى 11 ايلول فعاليات اليوم العالمي للخشب 2020 في موقع طابستان التاريخي بمشاركة نحاتين من ايران.

ويقام اليوم العالمي للخشب كل عام في شهر مارس بالتزامن مع اليوم العالمي للغابات الذي تحييه سنويا منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) .

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد أعلنت في عام 2012، يوم 21 مارس اليوم العالمي للغابات ويُحتفل في هذا اليوم بالغابات بشتى أنواعها وتجري التوعية على أهميتها.

وتاجل الاحتفال باليوم العالمي للخشب هذا العام بسبب تفشي فيروس كورونا في العالم.