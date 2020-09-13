تحضير الزبيب في ملاير بمحافظة همدان

ملایر-يبدأ كل عام تزامنا مع بدء فصل الخريف قطاف العنب في منطقة دره جوزان بمدينة ملاير الواقعة بمحافظة همدان غرب ايران. ولدى ملاير حصة كبيرة في إنتاج الزبيب في البلاد. وتعتبر من اكبر مصدري الزبيب في العالم.

وينتج ويصدر سنويًا أكثر من 240 ألف طن من العنب و 45 ألف طن من الزبيب في ملاير، كما أنها من أكبر مصدري الزبيب في العالم ويتم تصدير 27 بالمائة من إجمالي الزبيب سنويًا من ملاير بقيمة 250 مليون دولار .

ولتحضير الزبيب يتم تجفيف العنب بطرق مختلفة ووفقًا للخبراء للحيلولة دون تعرضه للتلوث الميكروبي من الأفضل تعليق الثمرات عموديًا.