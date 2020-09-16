نمط معماري فريد في ماسوله شمال ايران

رشت- تقع قرية ماسوله على مسافة 60 كيلومتراً من مدينة رشت مركز محافظة جيلان في شمال ايران. وتتميز ماسوله بنمط معماري فريد، بنيت بيوتها على سفوح مرتفعاتها بحيث يكون سطح البيت أرضية وممراً للبيت الذي فوقه وهكذا تأخذ شكلاً هندسيا ومعمارياً خاصاً وجميلاً تزينها السلالم والممرات الضيقة . وبنيت هذه القرية على منطقة جبلية وزاخرة بالغابات وعلى سفح صخري بمساحة 16 هكتاراً وارتفاع 1050 متراً عن سطح البحار. و تم اكتشاف فخاريات في ماسوله يعود تاريخها الى القرون الخامسة الى الثامنة للهجرة؛ و تعتبر وثائق ذات قيمة تاريخية. وتقع ماسوله القديمة علي بعد 10 كيلومترات عن ماسوله الجديدة والتي احتفظت بمعالم وأدوات قد استعملها الانسان آنذاك كأحجار الافران وغيرها من الآثار التاريخية المبعثرة في تلك المنطقة.