جني العنب من بساتين کردستان غرب ايران

سنندج- ارنا- تتمتع الأراضي قریة سریش آباد بمحافظة کردستان (غرب ايران) بخصوبة عالية تنمو فيها العديد من الثمار ومن اهمها العنب. ومع بداية شهر تموز يجني الفلاحون في قرية “سریش آباد ”محصول العنب و يعرضونه في السوق. وهناك كثير من المدن الايرانية تتم فيها زراعة العنب بمختلف اصنافها بما فيها "عسكري" و "سلطاني". ومدن تاكستان في محافظة قزوين غرب العاصمة و ملاير التابعة لمحافظة همدان (غرب) وكارون في محافظة خوزستان (جنوب) من اهم المدن التي تتم فيها زراعة هذا المحصول.وكان قد تم تسجيل العنب الايراني الذي يحصد في مدينة ملاير في منظمة الفاو كثاني تراث زراعي في ايران و الثالث و الخمسين تراث زراعي في العالم.