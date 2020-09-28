متحف آبكينه في طهران

طهران_ارنا-متحف آبكينه هو متحف تخصصي للزجاجات والأعمال الخزفية. يقع مبنى المتحف الثمانية الأضلاع في حديقة تبلغ مساحتها 7000 متر مربع. كان المبنى لقوام السلطنة وزير الملك القاجاري احمدشاه، وبني في طابقين وخمس قاعات.

ان التصاميم البديعة والابواب والشبابيك الرائعة التي يحظى بها هذا المتحف وتم الحفاظ عليها بشكل جيد، كلها يذكّرنا بالفن المعماري السلجوقي ويفسح المجال للمعماريين والفنانين المعاصرين للاستلهام من هذه النفائس الخالدة لعرض أساليب وأنماط تقليدية.

كما توجد في المتحف قاعة باسم «مينا» تضم أعمالاً زجاجية وأواني خزفية تعود الى الألفيتين الأولى والثانية ما قبل الميلاد. هذه الأواني والتي معظمها المنجرات الصغيرة صنعت من زجاجات زرقاء او لاجوردية مزخرفة بالخطوط والصور الملونة.

وفي موقع زيغورات چغازنبيل الاثري في ايران، والذي كان اكبر معبد ايراني في الألفية الثانية قبل الميلاد، أجريت عمليات تنقيب، حيث تم العثور على آلاف القضبان الزجاجية الملونة والتي كانت تستخدم كقضبان الشبابيك.