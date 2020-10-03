أورامانات على وشك تسجيلها عالميا

كرمانشاه-تم إرسال الملف الشامل لمنطقة أورامانات إلى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو). واورامانات تشمل مناطق تاريخية ذات العادات الخاصة وتشكل من مدن سروآباد، سنندج وکامیاران بمحافظة کردستان ومدن باوه، جوانرود، نودشه ونوسود بمحافظة کرمانشاه غرب ايران. وتوجد في أورمانات 76 قرية ، وقد تم لحد الآن تسجيل 13 قرية منها في قائمة الآثار الوطنية وتجري متابعة تسجيل 22 قرية اخرى في هذه القائمة. وتسجيل منطقة اورامانات ضمن التراث العالمي يوفر فرصة مناسبة للتعرف على الاثار والمعالم التاريخية والسياحية الايرانية في هذه المنطقة.