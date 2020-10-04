فن صناعة الفخار لدى نساء تبريز

تبريز -تمارس النساء في مدينة تبريز مركز محافظة اذربايجان الغربية شمال غرب ايران منذ القدم فن صنع الاواني الفخارية الجميلة بأيديهن.

صناعة الفخار من الصناعات القديمة، التي تعتمد على رسم التصميم الخاص بقطعة الفخار قبل البدء بصناعتها، وتُستخدم مادة أساسية في صناعته وهي الطين؛ وفيما يأتي الخطوات الرئيسية التي تُطبق أثناء صناعة الفخار:خلط الطين يُعد خلط الطين الخطوة الأولى من خطوات صناعة الفخار، ويعتمد على ترطيب الطين؛ عن طريق إضافة الماء إليه أثناء وجوده في خزان مناسب للخلط، وتستمر هذه العملية حتى يُصبح الطين قابلا للتشكيل، وذلك بعد أن يتوزع الماء ـ الذي يشكل نسبة 30% منه ـ بين مكوناته كافة، ثم يُضغط الطين باستخدام المرشحات والفلاتر، التي تساهم في التخلص من الماء الزائد منه قبل وضعه على الطاحونة الخاصة ببدء العمل على صناعة الفخار، حيث تحتوي أسطوانة يُثبت عليها الطين، ومن ثم تبدأ الدوران حتى يتمكن صانع الفخار من تشكيله بطريقة صحيحة.