بدء موسم حصاد الارز في محافظتی جهارمحال وبختیاری و کلستان

شهرکرد-کرکان-ارنا-مع حلول الأيام الأولى من فصل الخريف يبدأ موسم حصاد ألارز من مزار ع المناطق الجنوبية من محافظة جهارمحال وبختياري القريبة من محافظة خوزستان كما بدأ الفلاحون في مختلف مدن محافظة کلستان ( شمال شرق ایران ) بحصاد الارز من مزارعهم فی هذا الشهر. ويعد الارز من المحاصيل التي تتم زراعتها في مختلف المدن الايرانية خاصة محافظتي جيلان ومازندران في شمال ايران التي تشتهران بزراعة هذا المحصول لوفرة المياه بسبب غزارة هطول الامطار فيهما خاصة في فصلي الربيع والخريف. ويشتغل كثير من اهالي محافظات اخری ککلستان وجهارمحال وبختیاری وفارس ( جنوب ) وکهکیلویه و بویراحمد ( جنوب غرب البلاد ) بزراعة الارز بسبب الظروف المناخية المناسبة لزراعة هذا المحصول.