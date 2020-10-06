٠٦‏/١٠‏/٢٠٢٠ ٩:٣٩ ص
رقم الصحفي: 3089
رمز الخبر: 84066362
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سمات

بيت الاتحاد في طهران

طهران/ارنا- بيت الاتحاد هو مبنى كبير يقع في شارع لاله زار من الشوارع القديمة في العاصمة طهران ويعود تاريخه الى فترة القاجار. وبيت الاتحاد قصر يتوسط حديقة كبيرة و واحد من أكثر الأعمال المعمارية قيمة في طهران وتتميز باستخدام الاعمدة الطويلة في بنائه.

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