بيت الاتحاد في طهران

طهران/ارنا- بيت الاتحاد هو مبنى كبير يقع في شارع لاله زار من الشوارع القديمة في العاصمة طهران ويعود تاريخه الى فترة القاجار. وبيت الاتحاد قصر يتوسط حديقة كبيرة و واحد من أكثر الأعمال المعمارية قيمة في طهران وتتميز باستخدام الاعمدة الطويلة في بنائه.