إعادة تمثيل واقعة كربلاء في شيراز بمناسبة أربعينیة الامام الحسين ع

شيراز - تم اعادة مسرحة واقعة كربلاء (التشابيه) بمناسبة أربعينیة الامام الحسين علیه السلام في حديقة دلكشا في شيراز مركز محافظة فارس جنوب غرب ايران.

وتنتشر التشابيه في العديد من مدن ايران والعراق خلال زيارة الاربعين ظاهرة فنية تراثية تستحضر في تجسدها مواقف تاريخية مرت بسبايا معركة الطف المؤلمة وما اعقبها من احداث ألمت برعايا الامام الحسين عليه السلام واصحابه الذين استشهدوا بين يديه.

وتعد التشابيه أحد اقدم المراثي الدرامية في العالم الإسلامي التي يمكن استخدام بعض تكتيكها الفني والملحمي في العرض المسرحي المعاصر، وقد تعرضت هذه الشعيرة للمنع من قبل الكثير من السلطات لأسباب عدة منها الدينية وأخرى سياسية.

وتبدأ التشابيه كطقس درامي مميز بقافلة الحسين وعائلته ومعها الجمهور الذي سيشاهد هذا الطقس وهم يتجهون الى المكان الذي سيقام فيه والذي يكون عادة في ساحات خاصة للعرض او في الطريق المؤدي الى كربلاء المقدسة اثناء المسير اليها لإحياء زيارة الاربعين تعبيرا عن مسيرة الحسين من المدينة الى كربلاء او مسير السبايا من كربلاء الى الشام ". عندها يقف الجمهور على جانبي مكان التمثيل او السير معه بدون الاعتماد على خشبة مسرح.