قرية شيلاندر في محافظة زنجان

زنجان-تقع قرية شيلاندر على بعد 35 كم من مدينة زنجان وهي واحدة من أجمل القرى في محافظة زنجان غرب البلاد بهندستها المعمارية المتدرجة. وتشبه هندستها المعمارية قرية ماسولة شمال ايران وتضفي الخريف جمالا ساحرا على هذه القرية التي هي خالية من السكن حاليا.