مظاهرات طلابية أمام مجلس الشورى الإسلامي تنديدا في اغتيال فخري زادة

طهران - تجمع العشرات من طلاب جامعات طهران أمام مجلس الشورى الإسلامي احتجاجًا على اغتيال الدكتور محسن فخري زادة وأعربوا عن غضبهم واشمئزازهم من تكرار مثل هذه الجرائم. ودعا الطلاب المسؤولين وأعضاء البرلمان للتعامل الحازم مع مرتكبي هذا الحادث الإرهابي.