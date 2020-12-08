ازاحة الستار عن 3 اختراعات لقوات التعبئة الشعبية في إيلام

إيلام - أقيم حفل إزاحة الستار عن ثلاث اختراعات للنخبة الاعضاء في قوات التعبئة الشعبية، المعروفة بـ "البسيج"، في محافظة إيلام غرب البلاد، من بينها مولد الكهرباء ومولد الإضاءة والكمامة المضادة للغبار الناعم، بحضور المسؤولين المحليين.

الاختراعات:

1- الكمامة المفلترة المضادة للغبار الناعم التی لا يوجد لها عينة خارجية ومحلية وتناسب الأماكن الملوثة بالغبار والغبار الناعم وفيروس كورونا مثل المصانع والمدن الملوثة بالغبار الناعم. وفلتر هذه الكمامة قابل لاعادة الشحن بالماء ويستعمل لمدة سبع ساعات ويدوم حتى شهر.

2- يعتبر مولد الكهرباء جهازًا صغيرًا مناسبًا للورش والمكاتب والمصانع والمواقع الصناعية والإنتاجية التي تولد الكهرباء بدون صوت أو اهتزاز باستخدام النفط أو الغاز السائل أو الكحول أو الغاز المنزلي.

3- يساعد مولد الإضاءة عائلات العشائر المتنقلة، أثناء انقطاع التيار الكهربائي وفي أوقات الأزمات، وتعمل بالنفط والغاز أو الفحم والوقود الأحفوري.