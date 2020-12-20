احتفال "ليلة يلدا" الايرانية

قزوین-ارنا- بدأ الایرانیون تحضیراتهم للاحتفال بـ "لیلة یلدا" و هی اطول اللیلة فی السنة ( یصادف مساء يوم 20 كانون الاول/ديسمبر في التقويم الايراني ) حیث یقومون بشراء المکسرات والحلویات والفواکه مثل البطيخ والرمان لاحیاء المراسم التقلیدیة والتراثیة التی نشأوا علیها. وعادة تشهد الاسواق الایرانیة ومنها سوق مدینة قزوین مرکز محافظة قزوین غرب العاصمة طهران،فی الایام الاخیرة من الخریف حركة ونشاط كبیرین لكن هذه السنة يلقى كورونا بظلاله على هذه الاحتفالات حيث قرر الناس اقامة احتفالات افتراضية لمنع تفشي هذا المرض.