٢٨‏/١٢‏/٢٠٢٠ ١٠:١٩ ص
رقم الصحفي: 3089
رمز الخبر: 84164199
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نسج السلال في مدينة مهاباد

مهاباد/ارنا- - المعلم "بيروت أميني أذر" هو احد أكثر نساجي السلال خبرة في مدينة مهاباد الواقعة في محافظة اذربايجان الغربية شمال غرب ايران، الذي كان ينسج السلال لنحو نصف قرن من حياته ويكسب رزقه بهذه الطريقة. كما انه احترف فن صناعة المنسوجات الخشبية.

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