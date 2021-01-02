مسابقات ركوب الخيل لموسم الخريف في کنبدكاووس

كنبدكاووس- ارنا- اقیم الاسبوع السادس من مسابقات ركوب الخيل لموسم الخريف في مدينة كنبدكاووس شمال شرق ایران في ظل تفشي فيروس كورونا طبقا للقواعد الصحية ودون حضور المتفرجين بمشاركة 59 خيلاً من اصول التركمان وتروبرد ودوخون في 6 جولات على مسافة 1200 متر.