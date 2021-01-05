٠٥‏/٠١‏/٢٠٢١ ٢:٠٢ م
رقم الصحفي: 1863
رمز الخبر: 84174812
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انطلاق مناورات الطائرات المسيرة للجيش الايراني

سمنان- أنطلقت صباح اليوم الثلاثاء أكبر مناورات للطائرات المسيرة في محافظة سمنان شمال شرقي ايران تشمل اعتراض جوي وتدمير أهداف جوية باستخدام صواريخ جو - جو وتدمير أهداف برية بالقنابل وصواريخ جو - جو، وكذلك الاستخدام الواسع للطائرات المسيرة الانتحارية.

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