انطلاق حملة التطعيم ضد كورونا في مختلف المدن الايرانية

طهران/ارنا--انطلقت حملة التطعيم ضد كورونا في مختلف المدن الايرانية بما فيها العاصمة طهران وهمدان وكرمانشاه (غرب) ولرستان (جنوب غرب) ویزد (وسط) ومازندران( شمال ) وقزوين غرب العاصمة مع إعطاء الأولوية لموظفي اقسام العناية المركزة في المراكز الصحية. واعلن وزير الصحة والتعليم الطبي "سعيد نمكي" ان حملة التطعيم ضد كورونا انطلقت اليوم الثلاثاء بشكل متزامن في 625 مستشفى في البلاد حيث يتلقى الاطباء والممرضين وكوادر الصحية في قسم العناية المركزة في المستشفيات اللقاح ضد كورونا ثم سيتلقي كبار السن والمرضى اللقاح وتستمر الحملة لتشمل اكثر من 70 في المئة من ابناء الشعب الايراني.