الرياضية الإيرانية "آتنا محمدي" تتطلع إلى الفوز بالالعاب البارأولمبية الآسيوية

طهران-ارنا- مارست الرياضية الإيرانية آتنا محمدي السباحة والتجديف منذ العاشرة من عمرها وهي تعاني منذ الولادة من إعاقة تسمى بالشلل الدماغي CP. ودخلت إلى المنتخب الوطني بعد 8 أشهر من التدريب. وسجل الطبيب الدولي إعاقة لها بسبب یدها الیسری القصیرة بعد أن تمكنت بتسجيل رقم قياسي في بطولة كأس آسيا الخامسة في تايلاند ولم تعد بإمكانها الاستمرار في التجديف فمارست العاب القوی لذوي الاعاقة لتحقيق حلمها وهو البطولة. وتسعى آتنا لتسجيل رقم قياسي في دورة الآلعاب البارأولمبية الآسيوية للشباب التي ستعقد في البحرين اواخر العام المقبل.