قطاف الذهب الابيض في شيراز

شيراز/ارنا- تشتهر حديقة دلكشا بمدينة شيراز في محافظة فارس الايرانية باحتضانها أشجار النارنج وفي الربيع من كل عام يجمع الاهالي ازهار النارنج البيضاء ذات الرائحة الزكية من اشجار هذه الحديقة لتجفيفها ولاستخراج مياه الزهر. وتستخدم زهور النارنج في مجالات عدة. ويستخدم زيت النارنج في صناعة مواد التجميل والاغذية وروح ماء الزهر والذي تصنع منه ادوية القلب والجهاز العصبي، ويصنع من قشوره المربى والشراب والسكاكر وتعطير الحلويات، وازهاره لها رائحة عطرية، وتؤكل الفاكهه المجففة بقشورها ويستخدم من النبات الثمار وقشورها والازهار ، ويستخدم لتنظيف الطبوع من الثياب البيضاء.