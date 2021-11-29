٢٩‏/١١‏/٢٠٢١, ٤:٣٨ م
رقم الصحفي: 3101
رمز الخبر: 84559738
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من هم أعضاء الفريق الإيراني المشارك في مفاوضات إلغاء الحظر بفيينا ؟

طهران / 29 تشرين الثاني / نوفمبر / ارنا – يضم الفريق الإيراني المشارك في مفاوضات إلغاء الحظر، الذي يترأسه نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية "علي باقري كني"، جمعا من أبرز الخبراء الإيرانيين في مختلف المجالات القانونية والمصرفية والطاقة.

و وصل "علي باقري كني" بصفته كبير المفاوضين الايرانيين والوفد المرافق له، الى العاصمة النمساوية فيينا، التي تستضيف جولة المفاوضات بين إيران ومجموعة 4+1 بهدف إلغاء الحظر غير القانوني واللاانساني ضد إيران.

ويضم الفريق الإيراني المفاوض عددا من أبرز الخبراء القانونيين والاقتصاديين في البلاد.

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