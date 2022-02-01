مجموعة من القطع البحرية للاسطول الايراني تتوجه الى المياه الدولية الحرة

بندر عباس/ ارنا- بحضور المساعد التنسيقي للقائد العام للجيش الايراني الادميرال "حبيب الله سياري" وقائد القوة البحرية للجيش الادميرال "شهرام ايراني" توجهت مجموعة من القطع البحرية للجيش الايراني من ميناء "بندر عباس" جنوب ايران الى المياه الدولية الحرة.