شراء الزهور والنباتات؛ الايرانيون يستعدون للاحتفال بالعام الجديد

بوشهر - إرنا - تعتبر النباتات الخضراء والازهار بمختلف الوانها رمزا للطبيعة والولادة وتستخدم عادة في الاحتفالات. ويقوم اهالي مدينة بوشهر في جنوب ايران بتزيين منازلهم بالزهور استعدادا للاحتفال بالعام الايراني الجديد الذي يبدأ غدا الاحد 20 مارس 2022.