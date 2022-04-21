٢١‏/٠٤‏/٢٠٢٢, ٣:٤٧ م
رقم الصحفي: 3101
رمز الخبر: 84727473
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الايرانيون يتبرعون بالدم في ليالي القدر

طهران /ارنا- تزامنا مع مراسم احياء ليالي القدر في شهر رمضان المبارك، يقدم المواطنون في مختلف المدن الايرانية ومنها مدینتي بوشهر ( جنوب البلاد) وتبریز ( شمال غرب البلاد) على التبرع بالدم بهدف المشاركة في إنقاذ حياة المرضى المحتاجين إلى مشتقات الدم.

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