بالصور.. وقفة تضامنية للطلاب الايرانيين دعما للشعب الفلسطيني

طهران/ارنا- نظم عدد كبير من الطلاب الايرانيين وقفة تضامنية في جامعة طهران مساء امس الأحد (29 نيسان/ابريل) تضامناً مع الطلاب الأمريكيين ودعماً للشعب الفلسطين المظلوم.
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