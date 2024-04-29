بالصور.. وقفة تضامنية للطلاب الايرانيين دعما للشعب الفلسطيني

طهران/ارنا- نظم عدد كبير من الطلاب الايرانيين وقفة تضامنية في جامعة طهران مساء امس الأحد (29 نيسان/ابريل) تضامناً مع الطلاب الأمريكيين ودعماً للشعب الفلسطين المظلوم.