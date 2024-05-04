بالصور .. جمال الربيعي في منطقة اورامانات

سنندج/ ارنا- "هورامان" أو "اورامان" هي منطقة جميلة وساحرة تقع على منحدر جبلي في محافظة كرمانشاه شمال غرب ایران إن اورامانات، منطقة جبلية ذات مناخ لطيف وهي إحدى المناطق السياحية الجميلة في إيران والتي يزورها سنوياً العديد من السياح المحليين والأجانب.