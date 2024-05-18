بالصور .. البطولة الوطنية لمصارعة آلیش للسیدات في طهران

طهران/إرنا- اقیمت منافسات البطولة الوطنیة لمصارعة الحزام(آليش) للسيدات،، أمس الجمعة،بالعاصمة طهران.

١٨‏/٠٥‏/٢٠٢٤، ٩:١٠ ص

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