بالصور .. البطولة الوطنية لمصارعة آلیش للسیدات في طهران

طهران/إرنا- اقیمت منافسات البطولة الوطنیة لمصارعة الحزام(آليش) للسيدات،، أمس الجمعة،بالعاصمة طهران.
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