إضاءة ثلاثية الأبعاد على برج آزادي تکریما لشهداء الخدمة

طهران- تم تنفيذ إضاءة ثلاثية الأبعاد في برج آزادی ( الحریة) بالعاصمة طهران، تکریما لشهداء الخدمة وهم رئیس الجمهوریة آیة الله السید "ابراهیم رئیسي "ووزير الخارجية "حسين امير عبداللهيان" ومرافقیهما الذین استشهدوا في حادث تحطم المروحية التي كانت تقلهم.