بالصور .. الحياة البرية في منطقة "جميم"

طهران/ارنا-"جميم" هي إحدى قرى الحميدية في محافظة خوزستان( جنوب غربي البلاد)، حيث يمكنك رؤية رمال الصحراء ومياه النهر وأشجار الغابات معًا. الحياة البرية المختلفة في هذه المنطقة مذهلة للغاية ومميزة وهي من الموائل الطبيعية لأنواع الأفعى ذات القرون القيمة. هذا الحيوان الرائع، الذي تعرض للانقراض، يُرى في الغالب في رمال خوزستان.

حیات وحش منطقه «چمیم» «چمیم» یکی از روستاهای حمیدیه استان خوزستان است که در آن جا می توان شن های کویر، آب های رودخانه و درختان جنگل را در کنار هم مشاهده کرد.حیات وحش متفاوت این منطقه بسیار دیدنی و خاص و یکی از زیستگاه های گونه ارزشمند افعی شاخدار است. این جانور باشکوه که در معرض انقراض قرار گرفته بیشتر در شنزارهای خوزستان دیده می‌شود