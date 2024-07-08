بالصور.. مدرجات حقول الارز في شمال ايران

كلستان/ ارنا- تمتلك محافظة كلستان، شمال البلاد، أكثر من 65 ألف هكتار من الأراضي الزراعية لزراعة الأرز. وتعد قرية "وطن"، التابعة لمدينة آزادشهر بمحافظة كلستان بطبيعتها الجميلة وذات مدرجات زراعية، هي إحدى المناطق ذات المناظر الخلابة في هذه المحافظة.