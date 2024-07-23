بالصور.. كاشان مدينة البيوت التاريخية

كاشان/ ارنا- كاشان هی مدينة تاريخية التابعة لمحافظة اصفهان وسط البلا. ويعود تاريخ المدينة الى سبعة آلاف عام وتحتضن العديد من البيوت التاريخية التي توفر فرصة للسياح للرحلة عبر الزمن والتعرف على انماط الحياة لسكان هذه المدينة في مختلف فترات تاريخية.