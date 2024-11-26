العدالة ستطبق!

طهران / إرنا- بعد 400 يوم واستشهاد 44 ألف شخص في فلسطين، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أخيرا مذكرة اعتقال ضد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الحرب الإسرائيلي السابق يوآف غالانت؛ وقد اعتبر سماحة قائد الثورة الإسلامية "آية الله العظمى السيد علي الخامنئي"، بأن هذا القرار لا يرتقى الى مستوى جرائم الحرب التي ارتكبها تنياهو والقادة المجرمون للكيان الصهيوني.

وصرح سماحة قائد الثورة الإسلامية في هذا الخصوص : ان إصدار مذكرة الاعتقال لا يكفي، بل يجب إصدار حكم الإعدام على نتنياهو وقادة الكيان الجناة.