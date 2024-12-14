اردبیل ترتدي حلة بیضاء بعد تساقط الثلوج

اردبیل/إرنا-ارتدت مدینة اردبیل مرکز محافظة اردبیل شمال غرب البلاد حلة بيضاء بعد تساقط الثلوج فيها ورسمت الثلوج لوحة جميلة في طبيعة هذه المدینة وأدت إلى انخفاض درجات الحرارة فيها.

١٤‏/١٢‏/٢٠٢٤، ١:١٩ م

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