الصور المختارة لشهر ديسمبر 2024

طهران/إرنا- الصور المختارة لمصوري وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء (إرنا) من الأحداث المهمة في جميع أنحاء البلاد في شهر ديسمبر 2024.

٢١‏/١٢‏/٢٠٢٤، ١:١٠ م

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