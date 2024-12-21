الصور المختارة لشهر ديسمبر 2024

طهران/إرنا- الصور المختارة لمصوري وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء (إرنا) من الأحداث المهمة في جميع أنحاء البلاد في شهر ديسمبر 2024.
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