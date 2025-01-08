حفلة موسيقية "الأراضي البيضاء" في طهران

طهران/إرنا- أقیمت حفلة موسیقیة بعنوان "الأراضي البيضاء"، بقيادة "حميد غارسجي" مساء أمس الثلاثاء، في العاصمة طهران.
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