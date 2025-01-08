حفلة موسيقية "الأراضي البيضاء" في طهران

طهران/إرنا- أقیمت حفلة موسیقیة بعنوان "الأراضي البيضاء"، بقيادة "حميد غارسجي" مساء أمس الثلاثاء، في العاصمة طهران.

٠٨‏/٠١‏/٢٠٢٥، ١٠:٠٧ ص

أخبار ذات صلة

سمات

تعليقك

You are replying to: .