بالصور.. معبد زقورات "جغا زنبيل" في محافظة خوزستان

خوزستان/إرنا- معبد"جغا زنبيل"، زقورة قديمة في مدينة شوش التابعة لمحافظة خوزستان جنوب غربي البلاد، هي أول أثر إيراني مسجل في قائمة التراث العالمي لليونسكو وأحد أقدم المعابد المدرجة في العالم. منطقة جغازنبيل التاريخية هي مدينة قديمة شيدها الملك العيلامي في القرن الثالث عشر قبل الميلاد.

زقورات "جغا زنبيل" أضخم المعابد في العالم وأحد أقدمها وأكثرها إحتفاظاً على الجمال والمتانة وهي في منتهى روعة الفن والهندسة، أثر مهيب ومبنى عظيم يأخذكم في جولة لا تنسى الى آلاف سنين قبل الميلاد أي الى الحضارة العيلامية المجيدة حينما تم تشييده من القرميد الطيني ولم يزل يحتفظ على عظمته ويلفت عيون السياح بعمارته ولم يستسلم لمرور الزمن وحوادث الدهر ليكن مثالا فريدا في نوعه مما تشتهر به إمبراطورية العيلاميين من الفنون والأساليب المعمارية المذهلة.