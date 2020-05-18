يوم القدس العالمي

جيلان- بدأ حصاد شاي الربيع من مزارع جيلان في أواخر الشهر الثاني من الربيع. والشاي المحصود من بساتين جيلان في شمال ايران في الربيع فيه مرارة وطعم قابض مقارنة مع الشاي المنتج في موسمي الصيف والخريف. ممتاز ، مكسور ، قلم ، باروتي هي أصناف مهمة من الشاي الجاف المنتج في شمال إيران. و تتم زراعة الشاي في اراضي تبلغ مساحتها 25000 هكتار في محافظتي جيلان و مازندران شمال ايران وتستحوذ محافظة جيلان على 90 % من حجم انتاج الشاي في ايران.