يوم القدس العالمي
طهران – ارنا – ان خطاب سماحة قائد الثورة الاسلامية يعتبر من اهم برامج يوم القدس العالمي لهذا العام حيث سيبين فيه مواضيع مهمة بشأن القدس الشريف وفلسطين و آخر التطورات في المنطقة والعالم والذي سيؤسس لمرحلة جيدة من الخطاب الذي سيكون منعطفا في تاريخ المقاومة .
سيلقي سماحة قائد الثورة الاسلامية يوم الجمعة القادمة بمناسبة يوم القدس العالمي خطابا عند الساعة 12 ظهرا بتوقيت طهران وسيتم بثه على الهواء مباشرة عبر القنوات التلفزيونية والاذاعات.
پرونده - وسط
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كورونا يتسبب بموت بطيء للاسرى الفلسطينين
طهران / 18 ايار/ مايو/ ارنا – اشار تقرير لمنظة شؤون الاسرى والمحررين الفلسطينين ان 6500 فلسطيني منهم 57 امرأة و 300 طفل و 13 نائبا في المجلس الفلسطيني يقبعون في السجون الاسرائيلة وان عددا منهم لم يحاكم بعد.
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حصاد شاي الربيع في جيلان
جيلان- بدأ حصاد شاي الربيع من مزارع جيلان في أواخر الشهر الثاني من الربيع. والشاي المحصود من بساتين جيلان في شمال ايران في الربيع فيه مرارة وطعم قابض مقارنة مع الشاي المنتج في موسمي الصيف والخريف. ممتاز ، مكسور ، قلم ، باروتي هي أصناف مهمة من الشاي الجاف المنتج في شمال إيران. و تتم زراعة الشاي في اراضي تبلغ مساحتها 25000 هكتار في محافظتي جيلان و مازندران شمال ايران وتستحوذ محافظة جيلان على 90 % من حجم انتاج الشاي في ايران.
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يوم القدس العالمي
طهران – ارنا – ان خطاب سماحة قائد الثورة الاسلامية يعتبر من اهم برامج يوم القدس العالمي لهذا العام حيث سيبين فيه مواضيع مهمة بشأن القدس الشريف وفلسطين و آخر التطورات في المنطقة والعالم والذي سيؤسس لمرحلة جيدة من الخطاب الذي سيكون منعطفا في تاريخ المقاومة . سيلقي سماحة قائد الثورة الاسلامية يوم الجمعة القادمة بمناسبة يوم القدس العالمي خطابا عند الساعة 12 ظهرا بتوقيت طهران وسيتم بثه على الهواء مباشرة عبر القنوات التلفزيونية والاذاعات.
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يوم القدس في فكر مفجر الثورة الاسلامية
طهران / 18 ايار/ مايو/ ارنا- ان يوم القدس العالمي هو من المناسبات الاستراتيجية للمسلمين في العالم التي اطلقها الامام الخميني الراحل على اخر جمعة من شهر رمضان الکریم دعما للشعب الفلسطيني المظلوم.
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تسجيل 69 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في إيران
طهران / 18 ايار/ مايو/ ارنا – اعلن المتحدث باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني كيانوش جهانبور بان عدد الاصابات بفيروس كورونا في البلاد، بلغ لغاية ظهر اليوم الاثنين 122 الاف و492 حالة وبوفاة 69 شخصا خلال الساعات الـ24 الماضية بلغ عدد المتوفين في ايران 7057 حالة.
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القدس درب الشهداء
نائب عراقي: القدس ستتحرر بسواعد ابناء المقاومة
بغداد/18 آيار/مايو/ارنا-اعتبر النائب عن تحالف الفتح في البرلمان العراقي، احمد الكناني، ان يوم القدس العالمي هو اليوم الذي استذكر فيه الامام الخميني الراحل (قدس) القضية الفلسطينية لتبقى حاضرة وخالدة في اذهان الامة و القدس ستتحرر بسواعد ابناء المقاومة.
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احتفالات الصابئة المندائيین في اهواز
اهواز- احتفل الصابئة المندائيون في اهواز (جنوب ايران) اليوم الاثنين بعيد ميلاد النبي يحيی علیه السلام على ضفاف نهر كارون. ویسمى هذا العيد "دهوا أدمانا" ، والذی یعني "عيد الملائكة".
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في اتصال هاتفي مع الرئيس العراقي
روحاني يؤكد سياسة إيران المبدئية في تعزيز علاقات التعاون مع العراق
طهران/ 18 ايار/ مايو/ ارنا - أكد الرئيسان الايراني حسن روحاني والعراقي برهم صالح، في اتصال هاتفي اليوم الاثنين، على العلاقات الأخوية والثقافية والتاريخية بين البلدين، وشددا على ضرورة تنمية وتقوية العلاقات بين طهران وبغداد في جميع الجوانب وخاصة التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بما يخدم مصالح الشعبين.
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موسوي يرد على تصريحات بومبيو بشان الوجود الإيراني في سوريا
طهران/ 18 أيار/ مايو/ ارنا - أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي، أن إيران موجودة في سوريا بناء على طلب رسمي من الحكومة السورية الشرعية، وأن المستشارين الإيرانيين لن يغادروا سوريا مادامت دمشق تريد ذلك.
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المنتخب الايراني للشطرنج یحرز المركز الخامس عالميا
طهران / 18 ايار/ مايو/ ارنا- استطاع المنتخب الايراني للشطرنج ان يحتل المركز الخامس في الدوري العالمي لهذه اللعبة الذي اقيم عبر الانترنت وذلك بعد فوزه على المنتخب الفرنسي .
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في مؤتمر صحفي
ربيعي : عدد المدن البيضاء في البلاد ارتفع إلى 280 مدينة
طهران / 18 ايار/ مايو/ ارنا - قال المتحدث باسم الحكومة: أن عدد المدن البيضاء الخالية من كورونا في البلاد ارتفع إلى 280 مدينة، مشيرا الى ان إيران تحتل المرتبة الثالثة في العالم من حيث الشفاء والعلاج من مرض كورونا بعد الصين وسويسرا.
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المتحدث باسم الخارجية الإيرانية:
اي تصرف امريكي ارعن ضد السفن الإيرانية ستتحمل واشنطن مسؤوليته
طهران/ 18 ايار/ مايو/ ارنا - وصف المتحدث باسم الخارجية الايرانية عباس موسوي ، تهديدات المسؤولين الامريكيين بالوقحة ، وقال : أن أي اجراء امريكي ضد الملاحة القانونية لسفننا سيلقى ردا حاسما وبالتالي تتحمل امريكا تداعيات أي أجراء غير حكيم ضد السفن الإيرانية.
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مجلس الشورى الاسلامي
تكليف وزارة الخارجية انشاء سفارة افتراضية لايران في فلسطين
طهران /18 ايار/ مايو/ ارنا – صادق مجلس الشورى الاسلامي على قرار ( مواجهة اجراءات الكيان الصهيوني ) الذي يلزم وزارة الخارجية وخلال ستة اشهر أن تعمل على توفیر التمهيدات اللازمة لانشاء قنصلية أو سفارة افتراضية لايران في القدس باعتبارها عاصمة فلسطين.
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همتی : الاستقرار المطلوب في الأسواق سیتحقق
طهران/ 18 أیار/ مایو/ ارنا - قال محافظ البنک المرکزی الإیرانی عبدالناصر همتی ، ان وضع السوق الحالی فی البلاد وان لم یکن کما کان علیه قبل عامین الا أن تجاربنا وخبراتنا تضاعفت عما کانت علیه فی ذلک الوقت ، وبالتالي فان النظام المصرفی وباقي القطاعات الاقتصادیة ستعمل بجد لتحقیق الثبات والاستقرار في السوق.
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سياسي باكستاني: دعاة التطبيع مع الصهاينة أعداء للمصالح الإسلامية
إسلام آباد/ 18 ايار/ مايو/ ارنا – مع اقتراب يوم القدس العالمي، أدان الأمين العام لحزب الوحدة الإسلامية الباكستاني، مواقف بعض الدول بالمنطقة لاقرار العلاقات مع الكيان الصهيوني، وقال أن دعاة التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب، هم في الأساس أعداء لمصالح المسلمين.
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ساحة الكوثر في سمنان
سمنان-تقع ساحة الكوثر بمدينة سمنان عند تقاطع شارع المعلم والجزء الشمالي من شارع قائم والجزء الجنوبي من شارع مصطفى الخميني بهذه المدينة.و تم بنائه في عام 2002 كما يمر جزء من نظام توزيع المياه التقليدي في سمنان من هذه الساحة. وتقع سمنان شرق العاصمة طهران على امتداد سلسلة جبال ألبرز وتحدها صحراء كوير من الجنوب.
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متحدث الخارجية: يوم القدس يحظى باهمية بالغة هذا العام بسبب التطورات الجارية في العالم
طهران/18ايار/مايو/ارنا- اعلن المتحدث باسم الخارجية عباس موسوي انه ونظرا الى التطورات التي مر بها العالم فان يوم القدس سيحظى باهمية اكثر هذا العام وطالما هناك الاحتلال و الاعتداء و الظلم والجريمة سنحيي يوم القدس وستكون ايران رائدة في هذا المجال.
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خلال العام الماضي
صادرات الكهرباء يسجل نموا بمقدار 27%
طهران/ 18 ايار/ مايو/ ارنا – سجلت صادرات الكهرباء من ايران الى دول الجوار خلال العام الماضي ( انتهى في 20مارس2020) نموا بمقدار 27.6% مقارنة بالعام الذي سبقه ليصل الى 8 مليارات كيلوواط ساعة.
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مفتي اهل السنة في العراق يعتبر رفع علم المثليين في بغداد حرابة علنية
بغداد/18 آيار/مايو/ارنا-أعرب مفتي اهل السنة والجماعة في جمهورية العراق الشيخ مهدي بن أحمد الصميدعي، عن أسفه على سلوكيات وأخلاق بعض السفارات في العراق التي رفعت علم الشاذين والسيئين في جميع الديانات.
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القدس درب الشهداء
رئيس جماعة علماء العراق: يوم القدس هو يوم الوعي الاسلامي والانساني
بغداد/18 آيار/مايو/ارنا-أكد رئيس جماعة علماء العراق، الشيخ خالد الملا،ان يوم القدس العالمي هو "يوم الوعي الاسلامي والانساني" ويحتاج منا ان نقف صفا واحدا، وإن تعذر علينا التظاهرات بهذا اليوم بسبب كورونا، فسنتظاهر عبر منابر الاعلام لكي نبين للامة الاسلامية ماهي فائدة يوم القدس ولماذا دعا اليها الامام الخميني الراحل (قدس).
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قائد الثورة الاسلامية يستقبل التنظيمات الطلابية الجامعية عبر الاتصال المرئي
طهران- استقبل قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي الخامنئي عصر امس الاحد مجموعة من التنظيمات الطلابية الجامعية عبر الاتصال المرئي.
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مسوؤل صحي: دواء "آزیترومایسین" له افضل تاثير في معالجة مرض كورونا
طهران / 18 ايار / مايو / ارنا- اعتبر المتحدث باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني كيانوش جهانبور ان دواء "آزیترومایسین" كان له افضل تاثير في علاج مرض "كوفيد-19" لغاية الان.
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قائد الثورة: الامیرکیون سیُطرَدون من العراق وسوريا
طهران / 17 ایار / مایو /ارنا- صرح قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد الخامنئي بان اجزاء مهمة من العالم تكن الكراهية للنظام الاميركي لممارساته على مدى فترة طويلة في اثارة الحروب ودعم الحكومات سيئة الصيت ورعاية الارهابيين والدعم اللامحدود للظلم، مؤكدا بان الاميركيين سوف لن يبقوا في العراق وسوريا وسيُطرَدون منهما.
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وزير الصحة الايراني: تجاوزنا مرحلة السيطرة على كورونا ونتحرك نحو احتوائه في البلاد
طهران / 17 ايار / مايو / ارنا- اكد وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني سعيد نمكي عن تجاوز مرحلة ادارة كورونا والسيطرة عليه وان التحرك جار الان لاحتوائه في غالبية مناطق البلاد.
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رئيس الطائفة الكليمية في طهران: لم يلحق اي ضرر بمقبرة "إستر ومردخاي"
طهران /17 ايار/مايو/ ارنا - قال رئيس جمعية الطائفة اليهودية في ايران "همايون سامه يح" اليوم الاحد، انه خلافا لما نشرته بعض وسائل الاعلام فانه لم يلحق حتى ضرر طفيف بمقبرة "إستر ومردخاي".
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ظريف يحذر في رسالة الى غوتيريش بشان التحركات الامريكية التدخلية
طهران / 17 ايار / مايو/ ارنا – عقب انتشار بعض التقارير حول تهديد المسؤولين الامريكيين بعرقلة مسار ناقلات الوقود الايراني المتجهة الى فنزويلا، بعث وزير الخارجية "محمد جواد ظريف" رسالة الى الامين العام للامم المتحدة "انطونيو غوتيريش"، محذرا فيها بشان تحركات امريكا المتمثلة في ارسال قوة بحرية الى منطقة الكارائيب للتدخل والاخلال في عملية نقل الوقود الايراني الى فنزويلا.
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القدس درب الشهداء؛
مدير عام "ارنا" : وسائل الاعلام تضطلع بدور مضاعف في احياء يوم القدس العالمي
طهران / 17 ايار / مايو / ارنا – قال مدير عام وكالة الجمهورية الاسلامية للانباء (ارنا)، سيد ضياء هاشمي : ان الظروف الخاصة السائدة في العالم جراء انتشار وباء كورونا تلزم على وسائل الاعلام بما فيها ارنا ان تبذل جهودا مضاعفة لتغطية الانباء ذات الصلة باحياء يوم القدس العالمي خلال العام الحالي.
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القدس درب الشهداء؛
برلماني باكستاني : يوم القدس العالمي فرصة متجددة لوحدة المسلمين دفاعا عن فلسطين
اسلام اباد/ 17 ايار/ مايو / ارنا – اشاد زعيم المعارضة في مجلس الشيوخ الباكستاني "راجا ظفر الحق" بمبادرة الامام الخميني (ره) عبر اطلاق "يوم القدس العالمي" على الجمعة الاخيرة من شهر رمضان المبارك في كل عام لاحياء القضية الفلسطينية؛ مؤكدا ان يوم القدس العالمي يشكل فرصة متجددة لتعزيز الوحدة بين العالم الاسلامي والدفاع عن القيم الفلسطينية واستنكار الكيان الصهيوني.
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مقبرة الملكة استر في همدان..ثاني مكان مقدس لليهود بالعالم بعد الحريق
همدان -إن خبر حريق زقاق "استر" في مدينة همدان وضع مقبرة "أستر ومردخاي" ثاني اكبر مكان مقدس و أحد الأماكن الشهيرة والشعبية لليهود في العالم، محط اهتمام وسائل الإعلام المحلية والأجنبية؛ ويُشير هذا التقرير المصور لوكالة "ارنا"، الى زيارة رئيس جمعية الطائفة اليهودية في طهران "همايون سامه يح " لهذه المقبرة بعد نشوب الحريق.
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ظريف : ايران تدعم استمرار التوافق بين كافة التيارات الافغانية
طهران / 17 ايار / مايو / ارنا – قال وزير الخارجية "محمد جواد ظريف" : ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تدعم استمرار التوافق بين التيارات الافغانية جميعا.
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ايران ترحب بالاتفاق بين "اشرف غني" و"عبد الله عبد الله"
طهران / 17 ايار / مايو / ارنا – اعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية "سيد عباس موسوي" عن ترحيبه بالاتفاق بين الفائزين بالانتخابات الافغانية الاخيرة؛ قائلا : ان الجمهورية الاسلامية الايرانية مستعدة لدعم عملية الحوار السياسي الافغاني – الافغاني ومواصلة التنسيق بين التيارات المختلفة وبما يشمل طالبان في هذا البلد.
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السفير الايراني في بغداد يلتقي وزير الكهرباء العراقي الجديد
بغداد / 17 ايار/ مايو / ارنا – التقى سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية في بغداد "ايرج مسجدي" اليوم الاحد بوزير الكهرباء العراقي الجديد "ماجد حنتوش"، وبحث معه في القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.
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عبر الفيديو كنفرانس؛
قائد الثورة الاسلامية يستقبل ممثلي الاتحادات الطلابية في البلاد
طهران / 17 ايار / مايو / ارنا – افاد مركز حفظ ونشر مؤلفات "اية الله العظمى الخامنئي"، ان سماحته يستقبل عصر اليوم الاحد عبر جهاز الفيديو كنفرانس جمعا من ممثلي الاتحادات السياسية والعلمية والثقافية والنقابية لطلاب الجامعات في انحاد البلاد.
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السفیر الايراني في بكين : معرض شنغهاي يشكل فرصة مواتية للاقتصاد الايراني
بكين / 17 ايار / مايو / ارنا – اكد سفیر الجمهوریة الاسلامية الايرانية لدى الصين "محمد كشاورز زادة" : ان معرض شنغهاي للاستيراد يشكل فرصة اقتصادية منقطة النظير للكثير من بلدان العالم بما فيها ايران، لدخول الاسواق الصينية خلال ظروف كورونا الراهنة.
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تسجيل 51 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في إيران
طهران / 17 ايار/ مايو/ ارنا – اعلن المتحدث باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني كيانوش جهانبور بان عدد الاصابات بفيروس كورونا في البلاد، بلغ لغاية ظهر اليوم الاحد 120 الف و198 حالة وبوفاة 51 شخصا خلال الساعات الـ24 الماضية بلغ عدد المتوفين في ايران 6988 حالة.
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قائد الثورة الاسلامية سيلقي خطابا يوم الجمعة بمناسبة يوم القدس العالمي
طهران / 17 ايار/ مايو/ ارنا – سيلقى سماحة قائد الثورة الاسلامية خطابا يوم الجمعة القادمة بمناسبة يوم القدس العالمي.
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القدس درب الشهداء..
على اعتاب يوم القدس..ترحيب عالمي بحملة رفع علم فلسطين
لندن / 17 ايار/ مايو/ ارنا – لاقت حملة رفع العلم الفلسطيني في يوم القدس العالمي ترحيبا عالميا كبيرا حيث ارسل الكثير على مواقع التواصل الاجتماعي نداءات للمشاركة في هذا الحدث دعما للشعب الفلسطيني ضد الكيان الصهيوني الغاصب.
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زيادة حالات الاضطراب العقلي بين الجنود الصهاينة خلال أزمة كورونا
القدس المحتلة / 17 أيار/مايو/ارنا-كشفت صحيفة يديعوت أحرنوت الصهيونية عن زيادة طرأت في حالات الاضطراب العقلي في صفوف الجنود الصهاينة منذ بداية أزمة فيروس كورونا منذ نحو شهرين.
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موسكو تطالب واشنطن بالعودة الى لاتفاق النووي لاقتراح تطبيق آلية الزناد
موسكو/ 17 ايار/ مايو/ ارنا - اكد مندوب روسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل اوليانوف بانه على اميركا العودة الى لاتفاق النووي اولا وذلك لاقتراح تطبيق آلية الزناد.
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الندوة الخامسة من جدلیات کورونا فی بیروت
علینا إستثمار تفشي الوباء الجدید وجعله فرصة لطرح التدین بصورته الجمیلة والمسالمة والحضاریة
بیروت/17ايار/مايو/ارنا- أكد الخبراء والأكاديميون المشاركون في ندوة "كورونا؛ جدليات الهوية الإنسانية" الافتراضیة في بيروت أن زمن الکورونا فرصة لطرح التدین بصورته الجمیلة، والمسالمة والحضاریة، موضحين أن العالم بحاجة الی وعي جدید ودعاة أکفاء لبث هذا الوعي.
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القدس درب الشهداء..
يوم القدس العالمي هو يوم دعم المظلومين في العالم
شهركرد/ 17 ايار/ مايو/ ارنا – قال ممثل ولي الفقيه في محافظة جهارمحال وبختياري وامام جمعة مدينة شهركرد حجة الاسلام "محمد علي نكونام" ان يوم القدس العالمي هو يوم دعم المظلومين في العالم.
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القدس درب الشهداء
برلماني عراقي : مسيرات يوم القدس العالمي هي ضمان للحق الفلسطيني المشروع
بغداد / 17 ايار/ مايو/ ارنا - اعتبر عضو اللجنة القانونية في البرلمان العراقي النائب " حسين الاسدي " مسيرات يوم القدس العالمي في الجمعة الاخيرة من شهر رمضان الكريم هي ضمان لاستعادة الحق الفلسطيني المشروع .
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القدس درب الشهداء..
" رسائل الحجر" تستقبل يوم القدس العالمي
طهران / 17 ايار/ مايو/ ارنا – ستقيم اللجنة الفنية التابعة لوزارة الثقافة والارشاد الاسلامي الايرانية حملة ومسابقة بمناسبة يوم القدس العالمي الذي يصادف اخر جمعة من شهر رمضان الكريم وهذه الحملة ستكون في موضوع القدس وتحت عنوان "رسائل الحجر".
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وزير الثقافة:
العالم بحاجة الى الاستفادة من علم ورؤية الشاعر الايراني خيام النيسابوري
مشهد / 17 ايار/ مايو/ ارنا – قال وزير الثقافة والارشاد الاسلامي "سيد عباس صالحي" ان احياء ذكرى العالم الاسلامي والشاعر الايراني الكبير خيام النيسابوري في كل عام هي فرصة لكل العالم للاستفادة من علومه ورؤيته الثاقبة في حياته اليومية.
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وزير الدفاع:
العلاقات الإيرانية العراقية بامكانها التحول الى نموذج ناجح للتعاون
طهران/17 ايار/مايو/ارنا-اعلن وزير الدفاع ودعم القوات المسلحة العميد أمير حاتمي استعداد الجمهورية الاسلامية الايرانية لمساعدة العراق بكافة قدراتها وامكانياتها، مؤكدا اننا نريد أن نصبح شريكين استراتيجيين وان نحول علاقاتنا إلى نموذج ناجح للتعاون.
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صحراء ورزنه في اصفهان
اصفهان -تقع صحراء ورزنه بقرب مدينة ورزنه على بعد 100 كم جنوب شرقي مدينة أصفهان بمساحة 17 الف هكتار، وهي تعد أقرب منطقة سكنية لمستنقع "كاوخوني" ومن يتجول فيها وكأنه يطوي مسيرة في عمق التأريخ البشري.
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ایران..اقامة صلاة عيد الفطر السعيد في الاماكن المفتوحة
طهران / 17 ايار/ مايو/ ارنا – قال امين اللجنة الاجتماعية في اللجنة الوطنية لمکافحة كورونا ان صلاة عيد الفطر السعيد ستقام في الاماكن المفتوحة وفي جميع المدن الايرانية .
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ترجمت رباعیاته من الفارسية إلى معظم لغات العالم
الخیام؛ الشاعر الایرانی ذاع صيته عالميا
طهران/17 ایار/مایو/ارنا- الخیام الشاعر والفیلسوف والمنجم و عالم الریاضیات الایرانی الذي ذاع صيته عالميا وترجمت رباعياته الى معظم لغات العالم وهناك اكثر من 80 ترجمة باللغة العربیة لرباعیاته.
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مراسم احياء الليلة الثالثة من ليالي القدر في ايران
طهران -اقيمت مراسم احياء الليلة الثالثة والعشرين وهي اليلة الثالثة من ليالي القدر، في العاصمة طهران ومدن اخرى بما فيها اصفهان و اراك (وسط) رشت و ساري (شمال) و خرم اباد (غرب) و مشهد (شمال شرق) مع الالتزام بالبروتوكولات الصحية منعا لانتشار فيروس كورونا.
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مسؤول صحي: الاصابات بفيروس كورونا شهدت منحى تنازليا في طهران
طهران / 17 ايار / مايو /ارنا- اعلن رئيس عمليات ادارة مرض كورونا في العاصمة الايرانية طهران علي رضا زالي بان نسبة الاصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) في العاصمة شهدت منحى تنازليا خلال الايام الاخيرة.