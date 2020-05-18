يوم القدس العالمي

طهران – ارنا – ان خطاب سماحة قائد الثورة الاسلامية يعتبر من اهم برامج يوم القدس العالمي لهذا العام حيث سيبين فيه مواضيع مهمة بشأن القدس الشريف وفلسطين و آخر التطورات في المنطقة والعالم والذي سيؤسس لمرحلة جيدة من الخطاب الذي سيكون منعطفا في تاريخ المقاومة .
سيلقي سماحة قائد الثورة الاسلامية يوم الجمعة القادمة بمناسبة يوم القدس العالمي خطابا عند الساعة 12 ظهرا بتوقيت طهران وسيتم بثه على الهواء مباشرة عبر القنوات التلفزيونية والاذاعات.

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