في ذكرى سيد شهداء المقاومة

طهران/ إرنا – أعلن الأمين العام لحزب الله، الشيح نعيم قاسم، اختيار يوم الأحد الواقع في 23 شباط/فبراير لإقامة تشييع جماهيري واسع لسيد شهداء المقاومة الشهيد السيد حسن نصر الله . إن هذا اليوم هو يوم الوفاء والعهد مع الشهداء، ويوم الولاء لمسيرتهم ونهجهم، وتأكيد الاستمرار في رفع راية المقاومة.

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