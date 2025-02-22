في ذكرى سيد شهداء المقاومة
طهران/ إرنا – أعلن الأمين العام لحزب الله، الشيح نعيم قاسم، اختيار يوم الأحد الواقع في 23 شباط/فبراير لإقامة تشييع جماهيري واسع لسيد شهداء المقاومة الشهيد السيد حسن نصر الله . إن هذا اليوم هو يوم الوفاء والعهد مع الشهداء، ويوم الولاء لمسيرتهم ونهجهم، وتأكيد الاستمرار في رفع راية المقاومة.
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بالصور .. المؤتمر الصحفي لزعماء الأديان السماوية حول تشييع سيد شهداء المقاومة
طهران/22 شباط/فبراير/ إرنا- عقد زعماء الأديان السماوية في ايران، مؤتمرا صحفيا مشتركا للحديث حول مراسم تشييع جثمان الشهيد السيد "حسن نصر الله" (رض) وشهداء المقاومة؛ اليوم السبت في كنيسة القديس يوسف بطهران.
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التلفزیون الإيراني سیبث مراسم تشییع الشهید نصرالله مباشرة
طهران/22 شباط/فبرایر/ارنا- سيبث التلفزيون الإيراني، على الهواء مباشرة، مراسم تشييع جثمان الشهید السيد حسن نصر الله، الأمين العام السابق لحزب الله اللبناني التي ستقام في لبنان غدا الاحد، وايضا المراسم الرمزية التي ستجري في الجمهورية الاسلامية مواكبة للتشييع الرئيسي.
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بیروت تستعد لإقامة مراسم تشييع السيد حسن نصر الله (رض)
طهران/22 شباط/ فبراير/ إرنا- اتستعد العاصمة اللبنانية بيروت، لإقامة مراسم تشييع سيد شهداء المقاومة الامين العام الشهيد لحزب الله لبنان "السيد حسن نصرالله" (رض)، ورئيس المجلس التنفيذ للحزب الشهيد "السيد هاشم صفي الدين".
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دبلوماسي ايراني سابق : مستقبل المقاومة سيكون أقوى
طهران/22 شباط/فبرایر/ارنا- قال السفير الإيراني الأسبق في بیروت "أحمد دستمالجيان" : إن مجرى التطورات يشير إلى أن مستقبل المقاومة سيكون أقوى من اليوم وسيقدم مشاهد مصيرية في منعطفات تاريخية.
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عراقجي يتوجه الى بيروت للمشاركة في تشييع السيد نصر الله (رض)
طهران / 22 شباط / فبراير / ارنا - يعتزم وزير الخارجية الايراني سيد عباس عراقجي، التوجه الى العاصمة اللبنانية بيروت، للمشاركة في مراسم تشييع الامين العام الشهيد لحزب الله السيد حسن نصر الله (رض)، ورئيس المجلس التنفيذي للحزب الشهيد السيد هاشم صفي الدين (ره).
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برلماني ايراني : مراسم تشييع قادة حزب الله المجيدة ستظهر للعالم وحدة جبهة المقاومة
طهران/22 شباط/فبراير/ارنا-اكد رئيس لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي "ابراهيم عزيزي"، على ان مراسم التشييع المجيدة للشهيدين السيد حسن نصر الله والسيد هاشم صفي الدين ستظهر للعالم وحدة جبهة المقاومة، موضحا بأن هذا التلاحم والوحدة يحكمان الخوف واليأس لدى أعداء مدرسة المقاومة.
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مسؤولة في حزب الله: سنأتيك يا سيد المقاومة ولو حبوا على الثلج، نحملك نموذجا لا نعشا
طهران/22 شباط/فبراير/ارنا-رأت مسؤولة الهيئات النسائية بحزب الله في البقاع الحاجة "جميلة مصطفى" بأنه لو عمل العالم الاسلامي بنصيحة الامام الخميني (رض) القائلة بأنه لو اجتمع المسلمون وسكب کل واحد منهم سطل ماء علی الكيان الإسرائيلي لجرفته السیول، مؤكدة على ان بيئة المقاومة ستأتي يوم الاحد ولو حبوا على الثلج وتحمل سيد المقاومة نموذجا لا نعشا ، خطا جهاديا لا مسار تشييع.
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في حوار خاص مع إرنا؛
البریم: الشهيد السید "حسن نصر الله" لم يتراجع عن دعم الشعب الفلسطيني
طهران/22 شباط/فبراير/ارنا- قال مسؤول الإعلام بلجان المقاومة في فلسطين: إن الشهيد السید "حسن نصر الله" لم يتراجع طيلة حياته عن دعم الشعب الفلسطيني وكان رجلا وقائداً لا يعرف الهزيمة ولا الإنكسار وظل ثابتا على مواقفه بكل عزيمة ودفع دماؤه وحياته ثمنا لوفاءه وإلتزامه المطلق بدعم ومساندة الشعب الفلسطيني ومقاومته.
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عطوان: لبنانية شجاعة رفعت صورة الشهید"نصر الله" ومزقت الأقنعة عن الوجوه المتآمرة
طهران/22 شباط/فبراير/ارنا- قال الكاتب والاعلامي الفلسطيني والخبير بشؤون الشرق الاوسط "عبد الباري عطوان": السيدة "الحديدية" الشجاعة اللبنانية برفعها صورة الشهید نصر الله، كشفت المستور ومزقت الأقنعة عن الوجوه المتآمرة.
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قالیباف سیزور لبنان للمشاركة في مراسم تشييع الشهيد نصرالله
طهران/22 شباط/فبراير/ارنا-سيغادر سیتوجه رئیس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قالیباف و عدد من المسؤولين، غدا الاحد إلى لبنان للمشاركة في مراسم تشييع سيد المقاومة الشهيد السيد حسن نصر الله.
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مسؤولة في حزب الله لارنا: المقاومة باقية مابقي الليل والنهار
طهران/22 شباط/فبراير/ارنا- اكدت المسؤولة الاعلامية للهيئات النسائية بحزب الله في منطقة بيروت "بتول كرنيب" ان المقاومة باقية ما بقي الليل والنهار ولن يستطيعوا محو نهج السيد حسن نصر الله الذي وبدمائه المباركة اعطى عزما وقوة اكبر لاستمرار المقاومة .
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ناشطة ومرشدة لبنانية: عظمة السيد الشهيد تخيفهم اكثر من سيد المقاومة
طهران/22 /شباط/فبراير/ارنا- رأت الناشطة في الهيئات النسائية والمرشدة التربوية في حزب الله الاستاذة "نوال شعيب" بأن عظمة السيد الشهيد تخيف الاخرين اكثر من سيد المقاومة، مؤكدة على ان شهادة السيد حسن اعطت زخما جديدا للمقاومة وان فتح جبهة اسناد لغزة كان عين الصواب، وبأن الرد الايراني جاء بمثابة قوة دفع لمحور المقاومة.
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الشيخ دعموش: من واجب الحكومة معالجة ملف الرحلات الإيرانية
طهران / 22 شباط/فبراير/ارنا- أكد نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله أننا “لا نقبل أن يخضع لبنان، السيد على أرضه، الحرّ المستقل، للإملاءات الإسرائيلية والأمريكية تحت الضغط والتهديد بضرب المطار وغيره من المرافق الحيوية”.
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"الإنسان والأب والملهِم".. زينب حسن نصر الله في لقاء مع الميادين عن السيّد الأمة
طهران/ 21 شباط/فبراير/ارنا- زينب نصر الله، في حديثها عن والدها الشهيد، السيد حسن نصر الله، تناولت جوانب من حياته الشخصية والعائلية، مشيرةً إلى تأثيره الكبير في تربية أبنائه، واهتمامه العميق بالأمة، داعيةً الناس إلى دعم هذه القيادة، من أجل المحافظة على إرثه.
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رسالة من نجل الشهید حسن نصرالله
طهران/ 21 شباط/فبراير/ارنا- ذكر نجل الأمين العام السابق لـ"حزب الله" الشهید السيد حسن نصرالله، السيد محمد مهدي نصرالله: أن "الأعداء والمبغضين تكالبوا علينا سعيًا منهم لمنع حصول هذا التشييع بكافة الوسائل".
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أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني: المقاومة لا تنتهي
طهران/ 21 شباط/فبراير/ارنا-أوضح أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني "علي اكبر احمديان"أن المقاومة تتزايد كل يوم وقال: المقاومة لا ينتهي.