في ذكرى سيد شهداء المقاومة

طهران/ 21 شباط/فبراير/ارنا- زينب نصر الله، في حديثها عن والدها الشهيد، السيد حسن نصر الله، تناولت جوانب من حياته الشخصية والعائلية، مشيرةً إلى تأثيره الكبير في تربية أبنائه، واهتمامه العميق بالأمة، داعيةً الناس إلى دعم هذه القيادة، من أجل المحافظة على إرثه.