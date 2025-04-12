مفاوضات مسقط

طهران / 12 نيسان / أبريل/ إرنا- قالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية "فاطمة مهاجراني"، في معرض إشارتها إلى بدء المفاوضات غير المباشرة بين وزير الخارجية الإيراني والمبعوث الأمريكي في سلطنة عمان، قالت : ان المفاوضات التي نقبل بها هي مفاوضات دقيقة وبعيدة عن الضجيج؛ مما يحول دون نشر الروايات غير الموثقة من قبل معارضي المفاوضات.