مفاوضات مسقط
پرونده - وسط
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مساعد رئيس الجمهورية : نأمل بأن تنتهي المفاوضات مع الولايات المتحدة بشكل مربح للطرفين
كرمانشاه / 14 نيسان / ابريل / ارنا - اعرب المساعد التنفيذي لرئيس الجمهورية "محمد جعفر قائم بناه" عن امله في، ان "تنتهي المفاوضات التي تجرى مع امريكا بعزة وبحكمة قائد الثورة الإسلامية، بشكل مربح للطرفين".
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عراقجي عن مفاوضات مسقط : شرحنا مواقف ايران بكل حزم لكن برؤية مستقبلية
طهران / 12 نيسان / أبريل / إرنا -اكد وزير الخارجية الايراني سيد عباس عراقجي، بشان مفاوضاته غير المباشرة مع الممثل الخاص للرئيس الامريكي، بوساطة عمانية اليوم : انني شرحت مواقف ايران بكل حزم، وفي الوقت نفسه بناء على رؤية مستقبلية؛ كلا الطرفان قررا على مواصلة هذا المسار في غضون الايام المقبلة.
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عارف : نحن أهل الحوار وهو نابع من ثقافتنا
طهران /12 نيسان/ أبريل/ إرنا- أكد النائب الأول لرئيس الجمهورية "محمد رضا عارف"، أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية أهل للحوار والمفاوضات؛ مبينا : إن ستراتيجية إيران ومواقفها في المفاوضات واضحة ومحددة تماما، ونحن نسعى من خلالها إلى تحقيق الحقوق المشروعة للبلاد وشعبنا العزيز.
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متحدث الخارجية يشكر سلطنة عمان على استضافتها المفاوضات
طهران / 12 نيسان / أبريل / إرنا - ثمن المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية اسماعيل بقائي، جهود وزير الخارجية العماني بد البوسعيدي، على استضافة ووساطة المفاوضات غير المباشرة بين ايران وامريكا اليوم.
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عراقجي يصف المحادثات غير المباشرة بين إيران وأمريكا بناءة
طهران / 12 نيسان/ أبريل/ إرنا- قال وزير الخارجية الإيراني "عباس عراقجي"، عن تفاصيل محادثاته غير المباشرة مع المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي : لقد أجرينا حوالي ساعتين ونصف من المحادثات غير المباشرة وكانت هذه المحادثات بناءة باعتبارها الجلسة الأولى.
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وزير خارجية عمان : المحادثات بين ايران وامريكا جرت في جو ودي
طهران / 12 نيسان / أبريل / إرنا - صرح وزير خارجية عمان بدر البوسعيدي، ان "سلطنة عمان توسطت لبدء عملية حوار ومفاوضات بين الطرفين الأمريكي والإيراني بهدف مشترك يتمثل في التوصل إلى اتفاق عادل وملزم".
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ختام الجولة الاولى من المفاوضات غير المباشرة بين إيران وأمريكا في مسقط
طهران /12 نيسان/ أبريل / إرنا- انتهت قبل دقائق، المحادثات غير المباشرة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن موضوع رفع الحظر المفروض والملف النووي الايراني.
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على هامش الجولة الجديدة من المفاوضات غير المباشرة بين ايران وامريكا؛
بقائي : تحقيق المصالح الوطنية هدف ايران الوحيد من المفاوضات
طهران / 12 نيسان / ابريل / ارنا - قال المتحدث باسم وزارة الخارجية اسماعيل بقائي : ان هدف الجمهورية الاسلامية الايرانية واضح، وليس لدينا سوى هدف واحد، وهو تحقيق المصالح الوطنية.
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مهاجراني : المفاوضات التي نقبل بها هي مفاوضات دقيقة وبعيدة عن الضجيج
طهران / 12 نيسان / أبريل/ إرنا- قالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية "فاطمة مهاجراني"، في معرض إشارتها إلى بدء المفاوضات غير المباشرة بين وزير الخارجية الإيراني والمبعوث الأمريكي في سلطنة عمان، قالت : ان المفاوضات التي نقبل بها هي مفاوضات دقيقة وبعيدة عن الضجيج؛ مما يحول دون نشر الروايات غير الموثقة من قبل معارضي المفاوضات.
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متحدث الخارجية : المفاوضات غير المباشرة تنعقد في قاعتين منفصلتين
طهران / 12 نيسان / ابريل / ارنا - صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية اسماعيل بقائي، ان المفاوضات غير المباشرة بين وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي، والممثل الخاص للرئيس الامريكي استيف ويتكوف، بدات بالفعل في مسقط؛ بوساطة وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي.
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المفاوضات غير المباشرة بين ايران وامريكا بدات قبل قليل في مسقط
طهران / 12 نيسان / ابريل / ارنا -بدات قبل قليل، "المفاوضات غير المباشرة" بين الجمهورية الاسلامية الايرانية والولايات المتحدة الامريكية، في العاصمة العمانية مسقط.
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انطلاق جولة جديدة من المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة في عُمان؛
عراقجي:هدفنا هو التوصل إلى اتفاق عادل ومشرف من موقع متساو والمفاوضات الان فرصة لاختبار الإرادات
طهران/12 نيسان/ابريل/ارنا- مع بدء المحادثات غير المباشرة مع المبعوث الخاص للرئيس الأميركي، أكد وزير الخارجية الايرانية على أنه إذا توفرت الإرادة الكافية لدى الجانب الآخر، ستحدد ايران الجدول الزمني للمحادثات، قائلا: "هدفنا هو التوصل إلى اتفاق عادل ومشرف من موقع متساو."
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تحقيق خاص لارنا؛
إصرار إيران العقلاني على التفاعل غير المباشر/مفاوضات مسقط؛ اختبار الإرادة السياسية الأمريكية
طهران/ نيسان/ابريل/ارنا-تشرع ايران وامريكا محادثات غير مباشرة بشأن برنامج ايران النووي اليوم السبت في العاصمة العُمانية مسقط،وسط حماس واشنطن وتلاعب تل ابيب النفسي،الا ان ما توليه ايران اهتماما خاصا في هذه المحادثات هو التقييم الاولي لنية امريكا وجديتها مع التركيز على الطابع غير المباشر للمحادثات.
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وزير الخارجية الايراني يلتقي نظيره العماني
طهران/ 12 نيسان/ابريل/ارنا-التقى وزير الخارجية عباس عراقجي نظيره العماني وتبادلا وجهات النظر حول الترتيبات الخاصة "بإجراء محادثات غير مباشرة مع الولايات المتحدة".
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صالحي :التفاوض دائما أفضل من الحرب
طهران/12 نيسان/ابريل/ارنا- قال رئيس مؤسسة الدراسات الإيرانية "علي اكبر صالحي": يجب على أمريكا أن تعلم أن التفاوض دائما أفضل من الحرب، وخاصة اليوم.
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وزير الخارجية الايراني يصل إلى مسقط
طهران/ 12 نيسان/ابريل/ارنا- وصل وزير الخارجية الايراني "عباس عراقجي" على رأس وفد سياسي إلى مسقط عاصمة سلطنة عمان لإجراء محادثات غير مباشرة مع المبعوث الأمريكي الخاص.
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وفد إيراني برئاسة عراقجي یغادر طهران إلى سلطنة عمان
طهران / 12 نيسان/ابريل/ارنا-أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية "اسماعيل بقائي" أن وفد إيراني برئاسة عراقجي غادر طهران إلى مسقط مكان المحادثات الإيرانية الأميركية.
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تخت روانجي: اذا تخلت امريكا عن التهديد فهناك امكانية جيدة للتوصل الى اتفاق
طهران/11 نيسان/ابريل/ارنا- قال مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية "مجيد تخت روانجي" انه اذا لم يطرح الجانب الامريكي مطالب وقضايا غير ذات صلة، واذا تخلى عن التهديد والترهيب فهناك امكانية جيدة للتوصل الى اتفاق.
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خطيب جمعة طهران: ايران لا تخاف من اي حوار/ يجب العمل على الغاء العقوبات
طهران/11 نيسان/ ابريل/ارنا- اكد خطيب صلاة الجمعة في طهران ابة الله كاظم صديقي ان الجمهورية الاسلامية الايرانية لا تخاف من اي حوار قائلا يجب بذل الجهود لالغاء العقوبات المفروضة على ايران.
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عارف: المحادثات غير المباشرة بين ايران وامريكا، تتم في مسار منطقي
طهران/ 10 نيسان/ابريل/ارنا – قال النائب الاول لرئيس الجمهورية محمد رضا عارف اليوم الخميس ان المحادثات غير المباشرة بين ايران وامريكا تمضي ضمن مسار منطقي وهو يشير بذلك الى السياسة المبدئية للجمهورية الاسلامية الايرانية في الافادة من التكنولوجيا النووية السلمية.
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إسلامي: المفاوضات لرفع العقوبات ليست قضية جديدة .. غروسي يزور طهران قريبا
طهران / 10 نيسان / ابريل/ارنا- بمناسبة اليوم الوطني للتكنولوجيا النووية، استعرض نائب رئيس الجمهورية ورئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد اسلامي في برنامج حواري إخباري خاص، آخر الإنجازات والتطورات في الصناعة النووية في البلاد.
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عراقجي: أميركا قبلت المفاوضات غير المباشرة
طهران / 9 نيسان/ابريل/ارنا- صرح وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي أنه طالما الضغوط القصوى والتهديدات قائمة فلن تكون هناك مفاوضات مباشرة مع اميركا، وقال: "اميركا قبلت المفاوضات غير المباشرة".