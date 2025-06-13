العدوان الصهيوني على إيران
طهران-إرنا- شن الكيان الصهيوني فجر اليوم الجمعة، هجمات على مناطق بطهران و مدن أخرى في البلاد، وتعرضت عدة مبان سكنية للقصف في هذه الهجمات.
وفي هذه الهجمات، استشهد القائد العام للحرس الثوري الإسلامي اللواء "حسين سلامي"، ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الايرانية اللواء "محمد باقري"، وعضو البرلمان والرئيس السابق لمنظمة الطاقة الذرية "فريدون عباسي"، وقائد مقر "خاتم الانبياء (ص) اللواء "غلام علي رشيد"، والعالم النووي ورئيس الجامعة الحرة الدكتور "محمد مهدي طهرانجي".
پرونده - وسط
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إسلامي: إيران سترد بقوة على جرائم الكيان الصهيوني الصارخة
طهران/13 حزيران/يونيو/إرنا- قال نائب رئيس الجمهورية ورئيس منظمة الطاقة الذرية "محمد إسلامي": ان إيران سترد بقوة على جرائم الكيان الصهيوني الصارخة.
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اتصال هاتفي بين عراقجی والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج الفارسي
طهران /13 حزيران/ يونيو/ إرنا- صرح وزير الخارجية الإيراني "عباس عراقجي" اليوم الجمعة في اتصال هاتفي مع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج الفارسي "جاسم محمد البديوي" صرح بأن الموقف الموحد والمتماسك لدول المنطقة في إدانة الاعتداءات الإجرامية للكيان الصهيوني ضد إيران يُعد هاما وضروريا في إطار معارضة النهج العدواني والداعي للحرب الذي يتبناه هذا الكيان.
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عارف : الحكومة ستدعم اي رد عقابي على العدوان الصهيوني
طهران/13 حزيران/يونيو/ارنا- أكد النائب الأول لرئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية في اشارة الى الاعتداء الصهيوني على ايران، ، ضرورة معاقبة المعتدي، ملفتا ان الحکومة تدعم ذلك.
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عراقجي : إيران سترد بحزم على العدوان الصهيوني
طهران /13 حزيران/ يونيو/ إرنا- أكد وزير الخارجية "عباس عراقجي" اليوم الجمعة في اتصال هاتفي مع نظيره الكويتي "عبد الله علي اليحيا"؛ أكد بأن إيران سترد بحزم على العدوان غير القانوني والجبان للنظام الصهيوني.
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العراق يقدم شكوى لمجلس الأمن بشأن خروقات الاحتلال لأجوائه
طهران/13 حزيران/يونيو/إرنا- قدم العراق شكوى إلى مجلس الأمن ضد خروقات الاحتلال الصهيوني لأجوائه.
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عقب العدوان الاسرائيلي؛ اتصال هاتفي بين وزيري الخارجية الإيطالي والإيراني
طهران /13 حزيران/ يونيو/ إرنا- أعلن وزير الخارجية الإيطالي "أنطونيو تاياني" يوم الجمعة أنه أجرى محادثة هاتفية مع نظيره الإيراني، "عباس عراقجي" وذلك في أعقاب العدوان الصهيوني على إيران.
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خطيب جمعة طهران : نظام الجمهورية الإسلامية سيجعل العدو نادما
طهران /13 حزيران/ يونيو/ إرنا- قال خطيب جمعة طهران آية الله السيد "احمد خاتمي" إن مواجهة العدو ومحاربة المعتدي والظالم من تعاليم الغدير؛ مضيفا : بفضل الله، سيجعل نظام الجمهورية الإسلامية العدو نادما.
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آية الله السيستاني يدين بشدة العدوان الصهيوني على إيران
طهران/13 حزيران/يونيو/إرنا- أكد المرجع الأعلى في العراق آية الله السيد "علي السيستاني"، أن الجريمة التي ارتكبها الاحتلال باستشهاد مجموعة من العلماء والقادة العسكريين والمدنيين الإيرانيين، بينهم نساء وأطفال، ومهاجمة عدد من المؤسسات والمراكز العلمية في البلاد، برهنت مجددا على خطورة هذا الكيان وعدوانيته.
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أرمينيا تدين الهجوم الصهيوني على إيران
طهران/13 حزيران/يونيو/إرنا- ادان رئيس وزراء أرمينيا "نيكول باشينيان"، الهجوم العسكري الصهيوني على إيران.
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فصائل فلسطينية تدين الاعتداءات الصهيونية على إيران
طهران/13 حزيران/يونيو/إرنا- أدانت الفصائل والأحزاب الفلسطينية في بيانات منفصلة اعتداءات الكيان الصهيوني على إيران.
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حرس الثورة الإسلامية: سيتلقى الكيان الصهيوني وداعموه ردا حاسما ومناسبا في الوقت والمكان المناسبين
طهران/13 حزيران/يونيو/ارنا- أعلنت مديرية العلاقات العامة في حرس الثورة الإسلامية، في بيان لها اليوم، انه مما لا شك فيه ان الكيان الصهيوني وداعميه الإقليميين والدوليين سيتلقون ردا متناسقا وحاسما في الوقت والمكان المناسبين، وسيستمر نهج العميد حاجي زادة العزيز ورفاقه الشهداء.
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حزب الله: العدوان الصهیوني على إيران تصعيد خطير لن يضعفها
طهران/13 حزيران/يونيو/إرنا- علق حزب الله اللبناني على الهجوم الصهيوني الواسع الذي استهدف مواقع داخل الجمهورية الإسلامية في إيران، مؤكدا أن هذا الاعتداء يعد تصعيدا خطيرا في سياق ما وصفه بتفلت الاحتلال من كل الضوابط والقواعد، تحت غطاء أمريكي كامل.
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السيد الحكيم: صمت المجتمع الدولي أمام الجرائم الصهيونية يشجع على استمرار هذه الجرائم
طهران /13 حزيران/ يونيو/ إرنا- دان رئيس التحالف الوطني، زعيم تيار الحكمة الوطني العراقي السيد "عمار الحكيم"، الجريمة الأخيرة للكيان الصهيوني بالهجوم على إيران، مؤكدا أن صمت المجتمع الدولي تجاه هذه الجرائم يشجع الكيان الصهيوني على مواصلة عدوانه دون أي عائق.
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رئيس الجمهورية : الشعب الإيراني لن يصمت وسيرد بقوة
طهران /13 حزيران/ يونيو/ إرنا- أكد الرئيس "مسعود بزشكيان" على ضرورة انتباه الشعب إلى حرب العدو النفسية، وضرورة التضامن والثقة بالمسؤولين، قائلا : لن يصمت الشعب الإيراني ومسؤولو البلاد على هذه الجريمة، وسيجعل الرد المشروع والقوي العدو يندم على عمله الأحمق.
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كمالوندي: الأضرار محدودة وسطحية في المنشآت النووية
طهران/13 حزيران/يونيو/ارنا- صرح المتحدث باسم منظمة الطاقة النووية الإيراني "بهروز كمالوندي" ، ان الأضرار محدودة حتى الآن، ورغم عدم وجود تقدير دقيق لمدى الأضرار، إلا أن ما لوحظ حتى الآن هو في الغالب أضرار سطحية.
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استشهاد العميد "حاجي زادة" إثر الهجوم العسكري الصهيوني على إيران
طهران/13 حزيران/يونيو/إرنا- استشهد قائد القوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري الإسلامي العميد "أمير علي حاجي زادة"، خلال الهجوم العسكري الصهيوني على إيران.
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وزير الخارجية السعودي یدین الاعتداء الصهیونی على إيران
طهران/13 حزيران/يونيو/إرنا- في أعقاب عدوان الكيان الصهيوني علی ایران، أجرى وزير الخارجية السعودي" فيصل بن فرحان"، اتصالا هاتفيا مع نظيره الإيراني "عباس عراقجي"، وأدان خلاله الأعتداءات الصهيونية على إيران.
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الرئيس الإيراني: الكيان الصهيوني سيندم على أفعاله اليوم
طهران/13 حزيران/يونيو/إرنا- في منشور له على صفحته الرسمية، أعلن الرئيس الايراني "مسعود بزشكيان"، عن اجتماع خاص لمجلس الحكومة، مضيفا: أن الكيان الصهيوني سوف يندم على أفعاله اليوم.
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مسؤول إيراني : تقاعس الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مواجهة تهديدات الكيان الصهيوني للمنشآت النووية الإيرانية مدهش ومؤسف
طهران /13 حزيران / يونيو/ إرنا- قال سفير وممثل الجمهورية الإسلامية الإيرانية الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا "رضا نجفي" : إن ما هو أكثر إثارة للدهشة، ومؤسف للغاية، هو التقصير الواضح والخطير من جانب الوكالة الدولية للطاقة الذرية في أداء مسؤولياتها.
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غروسي: الاعتداءات الصهيونية تنتهك مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي
لندن/13 حزيران/يونيو/إرنا- حذر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية "رافائيل غروسي"، في أعقاب هجمات وعدوان الكيان الصهيوني على إيران، من أن الهجمات على المنشآت النووية تنتهك مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والنظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة النووية.
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قائد الثورة الإسلامية يعين اللواء موسوي رئيسا لهئئة الاركان العامة للقوات المسلحة
طهران/13 حزيران/ يونيو/إرنا- أصدر قائد الثورة الإسلامية سماحة آية الله السيد "علي الخامنئي"، قرارا عين بموجبه اللواء "عبد الرحيم موسوي"، رئيسا لأركان القوات المسلحة الإيرانية.
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عارف: الوحدة بين صفوف الإيرانيين والمسؤولين هي الأولوية الرئيسية للبلاد في الظروف الراهنة
طهران/13 حزيران/ يونيو/إرنا- أكد النائب الأول لرئيس الجمهورية"محمد رضا عارف"، أن الوحدة والتماسك بين صفوف الإيرانيين والمسؤولين هي الأولوية الرئيسية للبلاد في هذه الظروف الحرجة، مضيفا: شهدت الجمهورية الإسلامية الإيرانية حوادث مماثلة في فترات مختلفة، لكنها ستبقي في جميع الظروف صامدة لتقضي على الظالمين بإرادة الله.
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تركيا تدين العدوان الصهيوني على إيران
طهران /13 حزيران / يونيو/ إرنا- أدان نائب الرئيس التركي "جودت يلماز" العدوان الإرهابي الذي شنه الكيان الصهيوني ضد إيران؛ واصفا إياه "عملا استفزازيا، يفتقر إلى الأساس القانوني، ويُشكل تهديدا جديدا للسلام والاستقرار الإقليمي".
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وزير الدفاع الإيراني: على المجرمين الصهاينة أن يتوقعوا ردا ساحقا
طهران/13 حزيران/يونيو/إرنا- أكد وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة العميد الطيار "عزيز نصير زادة"، أن على المجرمين الصهاينة أن يتوقعوا ردا ساحقا ومؤلما من القوات المسلحة الإيرانية.
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منظمة الطاقة النووية الإيرانية : مجمع "شهيد أحمدي روشن" للتخصيب تضرر نتيجة العدوان الصهيوني
طهران /13 حزيران/ يونيو/ إرنا- أصدرت منظمة الطاقة النووية الإيرانية بيانا اليوم الجمعة حول العدوان الهمجي الذي شنه الكيان الصهيوني على إيران وأعلنت فيه : ان اجزاء مختلفة من مجمع شهيد أحمدي روشن (نطنز) للتخصيب تعرض لاضرار نتيجة هذا العدوان والتحقيقات جارية لتحديد حجم الخسائر ولم نتلق حتى الآن أي تقارير عن وقوع خسائر بشرية فيه.
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مسؤول برلماني: على الكيان الصهيوني انتظار الرد الإيراني الحاسم
طهران/13 حزيران/ يونيو/ارنا- أكد المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي الإيراني النائب "إبراهيم رضائي"، أن الكيان الصهيوني الغاصب يجب أن ينتظر ردا حاسما وحازما من القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية.
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وزير الداخلية : سنرد على العدو بقوة
طهران /13 حزيران/ يونيو/ دعا وزير الداخلية الإيراني "إسكندر مؤمني" الشعب الإيراني إلى الحفاظ على يقظتهم وهدوئهم في الظروف الحساسة الراهنة؛ قائلا : سنتجاوز هذا الظرف، وسيُرد على العدو بقوة.
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قاليباف: حان وقت الانتقام
طهران/13 حزيران/ يونيو/إرنا- أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني "محمد باقر قاليباف"، على أنه قد حان الوقت للانتقام، وسيتم هذا الانتقام بأي وسيلة أو طريقة.
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بيان رقم 2 لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة:
الثأر لشهداء عدوان الكيان الصهيوني مطروح على جدول الأعمال
طهران /13 حزيران/يونيو/إرنا- أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الايرانية في بيانها الثاني الصادر اليوم، أن الثأر لدماء الشهداء المظلومين في هذا العدوان هو مهمة وضعتها القوات المسلحة على أجندتها، ولن تتوقف حتى تحقيقها.
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لاريجاني : الكيان الصهيوني يجب أن يدفع ثمن جرائمه وسيعود إلى حجمه الطبيعي
طهران /13 حزيران/ يونيو/ إرنا- أشار مستشار قائد الثورة الإسلامية "علي لاريجاني" إلى جرائم الكيان الصهيوني خلال العام الماضي والقتل الواسع النطاق للمسلمين في لبنان وغزة؛ قائلا : هذا الكيان يجب أن يدفع ثمن كل هذا والقدرة التي تمتلكها إيران هي قدرة عظيمة، وسيعيد الكيان المزيف إلى حجمه الطبيعي.
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الخارجية الإندونيسية تدين العدوان الصهيوني على إيران
طهران /13 حزيران / يونيو/ إرنا- أدانت وزارة الخارجية الإندونيسية بشدة العدوان الصهيوني على إيران.
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إيران تدعو إلى اجتماع طارئ لمجلس الأمن لإدانة العدوان الصهيوني على أراضيها
طهران /13 حزيران / يونيو/ دعت البعثة الدائمة للجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الأمم المتحدة في نيويورك مجلس الامن الی عقد اچتماع طارئ لإدانة الهجمات الصهيونية ومساءلة هذا الكيان المجرم.
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الإمارات تدين بشدة العدوان الصهيوني على إيران
طهران/13 حزيران/يونيو/إرنا- أدانت وزارة الخارجية الإماراتية، بأشد العبارات، العدوان الصهيوني على مناطق في اراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وعبرت عن قلقها العميق إزاء استمرار التصعيد وتداعياته على الأمن والاستقرار في المنطقة.
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حماس تدين الهجوم العسكري الصهيوني على إيران
طهران/13 حزيران/يونيو/إرنا- أدانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بشدة الهجوم العسكري الصهيوني على إيران، واعتبرته تطورا خطيرا ودليلا واضحا على طبيعة المعركة المصيرية مع عدو الأمة المركزي، وهو عدو لا يقتصر على فلسطين بل استهدف المنطقة كلها والأمة الإسلامية.
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اللواء موسوي: الكيان الصهيوني لم يدرك بعد عظمة وإرادة الشعب الإيراني
طهران /13 حزيران/يونيو/ارنا- أكد القائد العام لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية أن الكيان الصهيوني لم يدرك عظمة إيران وإرادة الشعب الإيراني بشكل صحيح، قائلا: لم يبلغ الشعب الايراني عظمته وكرامته بسهولة، حتى يسهل على أي أحد أن يرعبها، فالكيان الصهيوني حقير للغاية لدرجة أنه لا يستطيع أن يُحدث أدنى زعزعة في إرادة الشعب الإيراني العظيم.
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السيد حسن الخميني : الوحدة حول محور إيران هي السبيل لحماية البلاد من التهديدات
طهران /13 حزيران / يونيو/ إرنا- عقب العدوان الوحشي للكيان الصهيوني على اراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية، أصدر حجة الإسلام السيد "حسن الخميني" بيانا أكد فيه : اليوم، الوحدة حول محور إيران الإسلامية هي السبيل لحماية البلاد من الاعتداءات والتهديدات.
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اليابان تدين بشدة الهجمات الصهيونية على إيران
طهران/13 حزيران/يونيو/إرنا- أدانت وزارة الخارجية اليابانية بشدة الهجمات الصهيونية على إيران فجر اليوم الجمعة ودعت جميع أطراف الصراع إلى ضبط النفس.
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العميد فدوي : سنندم الأشرار في العالم والصهاينة المجرمين
طهران /13 حزيران/ يونيو/ إرنا- قال نائب القائد العام للحرس الثوري العميد "علي فدوي" إن الشهادة كانت غاية القائد العام للحرس الثوري اللواء الشهيد "حسين سلامي"، مؤكدا بأن قواتنا المسلحة ستجعل الصهاينة نادمين.
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المملكة العربية السعودية تدين العدوان العسكري الصهيوني على إيران
طهران/13 حزيران/يونيو/إرنا- أدانت المملكة العربية السعودية بشدة الهجمات العدوانية التي شنها الكيان الصهيوني على إيران، فجر اليوم الجمعة.
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عقب الهجوم الصهيوني الوحشي على ايران؛
الحكومة الايرانية: بدء الحرب مع ايران بمثابة اللعب بذيل الاسد /سنحرم النوم من عيون الصهاينة
طهران/13 حزيران/يونيو/ارنا- أصدرت حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية بيانا أعلنت فيه أنها بدأت الإجراءات الدفاعية والسياسية والقانونية اللازمة لجعل الكيان الصهيوني اللقيط يندم من هذه اللحظة على فعلته وتحرم النوم من عيون الصهاينة ، معتبرة ان بدء الحرب مع ايران بمثابة اللعب بذيل الاسد.
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بيان حرس الثورة الاسلامية بمناسبة الاستشهاد الظالم لقائده اللواء "حسين سلامي"
طهران/13 حزيران/يونيو/إرنا - قال حرس الثورة الإسلامية في بيان له بمناسبة الاستشهاد الظالم لقائده اللواء حسين سلامي، انه مما لا شك فيه، أن اللواء سلامي كان من أبرز قادة الثورة الإسلامية ورجل الجهاد العلمي والثقافي والأمني والعسكري، وكان حاضرا في جميع الميادين بروح صادقة وحكيمة وسيادية في الخطوط الأمامية للدفاع عن مبادئ الثورة والشعب.
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في أعقاب الهجوم العدواني الصهيوني على ايران؛
رئيس السلطة القضائية الإيرانية: سيتلقى الكيان الصهيوني ردا ساحقا
طهران/13 حزيران/يونيو/إرنا- قال رئيس السلطة القضائية الإيرانية "غلام حسين محسني إيجئي"، انه مما لا شك فيه أن الكيان الصهيوني سيتلقى ردا ساحقا بقوة وقدرة الله ويد مقاتلي الإسلام القوية، وهذا وعد إلهي بأن المؤمنين والصابرين سيحققون النصر في الشدائد بالصبر والثبات.
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سلطنة عمان تدين العدوان العسكري الصهيوني على إيران
طهران /13 حزيران /يونيو/ارنا- أعربت سلطنة عمان عن إدانتها الشديدة للعدوان العسكري الغاشم الذي شنّته "إسرائيل" على أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والذي استهدف منشآت سيادية وأوقع ضحايا.