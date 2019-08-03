تجربة شیقة لمصارع ترکي مصاب بمرض متلازمة داون

وخاض الطفل التركي "فاتح اميرخان" نزالا بالمصارعة امام مدربه ومواطنه علي بوراكي، حيث أبدى مهارات مكنته من احراز 8 نقاط في حركتين.

وحصل المصارع الصغير على تشجيع حار من قبل الحاضرين بالقاعة في العاصمة صوفيا، وبالتالي تقلد الميدالية الذهبية من قبل مساعد رئيس الاتحاد العالمي للمصارعة.

وكان المصارع اميرخان قد بدأ بتلقي تدريبات فنون المصارعة في سن السابعة بدعم من والدته، ويتمرن حاليا مع مدربه بوراكي بواقع 4 حصص اسبوعيا.

وهذه ليس النزال الاول للمصارع الصغير، حيث سبق أن انتصر على البطل العالمي والاولمبي التركي "طه اكغول" في عام 2017 في احدى المناسبات.

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