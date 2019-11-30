البحرية الايرانية تزيح الستار عن الطائرة المسيرة "بلیکان 2"

طائرة بليكان 2 المسيرة لديها قابليات القيام بمهمات دورية والتحليق في مديات واسعة وتستخدم 5 محركات اربعة منها عمودية وواحد للدفع الافقي وتستطيع التحليق بشكل عمودي من فوق السفن الحربية.

وتستطيع هذه الطائرة المسيرة الهبوط على سطح الماء في الظروف الطارئة.

کما ازیح الستار عن منظومة (سورن) والتي تساعد في تحديد اماكن الغواصات وسرعتها بدقة متناهية بهامش خطأ ضئيل للغاية بفضل المجسات المركبة فيها دون الحاجة الى استخدام منظومة (جي بي اس) .

والمنظومة المذكورة ينتجها عدد ضئيل من بلدان العالم بسبب تكلفتها الباهضة وبالامكان تركيبها على الغواصات لمساعدتها في تحديد مسارها وعمقها بشكل دقيق في حال قطع الاتصال مع المساحات المفتوحة وارسال المعلومات المطلوبة الى منظومات الاسلحة.

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