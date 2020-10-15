إيران وعمان تؤكدان على تطوير التعاون الإعلامي

وبحسب سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في عمان، التقى السفير الايراني "علي نجفي خشرودي" مع وزير الإعلام العماني "عبد الله بن ناصر الحراصي" ، لبحث سبل تعزيز العلاقات بين البلدين في مجالات الإعلام والثقافة والفن.

وفي إشارة إلى قدرات وإمكانيات الجمهورية الإسلامية الإيرانية في المجالات المشتركة، أعلن السفير الإيراني، استعداده لتعزيز التعاون وضرورة تعريف ثقافة وفن وعادات الشعبين الايراني والعماني الى بعضهما البعض، مما يعزز العلاقات بين الحكومة والشعب في البلدين.

ووصف نجفي خشرودي التعاون في مجال الدبلوماسية العامة والعلاقات الثقافية بأنه أحد المبادئ الأساسية لتنمية العلاقات الاقتصادية، وأعلن استعداد إيران للتعاون الإعلامي والثقافي المتبادل وإقامة فعاليات المعارض وتسهيل أنشطة الإعلاميين والثقافيين.

وفي معرض ترحيبه بتطور العلاقات الإعلامية والثقافية والفنية بين البلدين والاستعداد للتعاون مع السفير الإيراني لدى عمان، قال وزير الإعلام العماني: ان العلاقات بين البلدين تاريخية وعميقة ولا تقتصر على الحكومتين، لكن شعبي البلدين تربطهما علاقات قوية أيضا.

ووصف عبد الله بن ناصر الحراصي سياسات عمان بعد تولي السلطان هيثم، بالثابتة وانها امتداد لسياسات السلطان قابوس، معربا عن أمله في أن يستمر التعاون بين البلدين خاصة في مجال الإعلام والثقافة في المرحلة الجديدة.

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