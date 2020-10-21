رئيس مؤسسة التلفزيون الوطني البلغاري يشيد بتاريخ وثقافة الشعب الايراني

وخلال لقائه السفير الايراني في صوفيا رسول محلاتي امس الثلاثاء، اكد كوشلوكوف بان تاريخ وثقافة الشعب الايراني يحظيان باحترام الشعب البلغاري، معلنا استعداده لتعزيز التعاون التلفزيوني والاعلامي مع الجمهورية الاسلامية الايرانية.

من جانبه اشار السفير الايراني خلال اللقاء الى العلاقات التاريخية والثقافية القوية بين الشعبين الايراني والبلغاري وقال: ان البلدين بمشتركاتهما التاريخية والحضارية والثقافية الكثيرة يمكنهما تعزيز التعاون بينهما في مختلف المجالات الثقافية خاصة الاذاعة والتلفزيون.

واشار السفير محلاتي في جانب اخر من حديثه الى اجراءات الحظر الاميركية الاحادية واللاقانونية والظالمة ضد الشعب الايراني والتي خلقت الكثير من العقبات في طريق توفير الادوية الاساسية والمواد الغذائية اللازمة، داعيا رئيس مؤسسة التلفزيون الوطني البلغاري لايصال صوت مظلومية الشعب الايراني الى المشاهدين.

وتقرر خلال اللقاء ان يتم بث برامج حول العلاقات الثنائية بين ايران وبلغاريا في التلفزيون الوطني البلغاري لمناسبة الذكرى السنوية الـ 124 لاقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

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