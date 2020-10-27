ولايتي: الشعب العراقي سيدافع بتضامنه الوطني العميق عن وحدة بلاده

وخلال لقائه اليوم الثلاثاء الأمين العام لحركة النجباء، اشار ولايتي الى عمق العلاقات بين الشعبين الايراني والعراقي وقال: نامل بان نشهد نمو وتطور التعاون والعلاقات بين البلدين الصديقين والشقيقين والشعبين العظيمين الايراني والعراقي في جميع المجالات.

ولفت الى وجود العتبات المقدسة في النجف وكربلاء والكاظمية وسامراء ومشهد واضاف: ان العلاقات الدينية والثقافية والتاريخية متنامية وتعد مراسم مسيرة الاربعين ذروة تجلي العلاقات بين الشعبين الصديقين والشقيقين.

واشار ولايتي الى مؤامرات اميركا في المنطقة واضاف: ان احدى بركات دماء شهداء المقاومة والمدافعين عن مراقد اهل البيت (ع) مثل القادة الشهداء سليماني وابو المهندس، هي المصادقة على قانون في البرلمان العراقي لاخراج القوات الاميركية من العراق والذي سيعود بثمار قيمة للعراق والمنطقة لان اميركا تسعى لتقسيم العراق ولكن لا شك ان الشعب العراقي العظيم سيتغلب على المشكلات.

واكد المستشار الاعلى لقائد الثورة الاسلامية للشؤون الدولية قائلا بان الامل الاكبر معقود على الشباب العراقي المؤمن والثوري والحشد الشعبي وحركة المقاومة الاسلامية –النجباء وسائر الحريصين على مصلحة العراق الذين سيدافعون بكل قوة وهمة عالية وتضامن وطني عميق عن وحدة العراق وسيزرعون اليأس في قلوب الاعداء.

انتهى ** 2342