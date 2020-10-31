السفير الايراني والرئيس البوليفي يؤكدان على تطوير التعاون الثنائي

وافادت السفارة الايرانية في لاباز في تقرير لها بان السفير الايراني مرتضى تفرشي تباحث مع الرئيس البوليفي المنتخب لويس آرسي بشان تطوير التعاون بين البلدين في المستقبل.

وفي اللقاء وجّه الرئيس البوليفي الشكر لرئيس الجمهورية حسن روحاني ووزير الخارجية محمد جواد ظريف لتهنئتهما له لمناسبة فوزه في الانتخابات وقال: انه وبعد استلامه زمام الامور في البلاد سيعيد تنشيط العلاقات والتعاون الثنائي مع الجمهورية الاسلامية الايرانية والذي توقف في فترة الحكومة البوليفية اليمينية الموقتة.

واشار الى علاقات الصداقة بين الشعبين الايراني والبوليفي، معربا عن امله بان تواصل الجمهورية الاسلامية الايرانية تعاونها ودعمها لحكومة بلاده في مختلف المجالات الفنية والعلمية والصناعية.

وقد فاز مرشح حزب "الحركة نحو الاشتراكية" لويس آرسي في الانتخابات الرئاسية الاخيرة بنسبة اكثر من 55 بالمائة من الاصوات وسيتسلم زمام الامور في البلاد الاسبوع القادم.

واثر فوز آرسي بعث الرئيس حسن روحاني ووزير الخارجية محمد جواد ظريف برقيتي تهنئة بالمناسبة.

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