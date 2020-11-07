ممثل الخارجية يقدم العزاء بضحايا جامعة كابول ويؤكد على دعم السلام الافغاني

واضافت الخارجية الافغانية في بيان صادر عنها اليوم السبت، ان الدبلوماسي الايراني اذ قدم شرحا للاجتماع الذي عقد مؤخرا في موسكو وضم ممثلين عن ايران وروسيا والهند لمناقشة الوضع الراهن في افغانستان، اكد على موقف الجمهورية الاسلامية الايرانية المساند لانجاح مفاوضات السلام والاستقرار في هذا البلد.

ونوه مبعوث وزير الخارجية الايراني، وفق البيان، الى موضوع اعداد الدستور الجديد وفق مبدا جمهورية افغانستان الاسلامية؛ واصفا استمرار المفاوضات حول ذلك بانه يخدم الاجماع الاقليمي حول مفاوضات السلام في افغانستان.

الى ذلك، اعرب "اتمر" عن تقديره لتضامن الحكومة والشعب الايرانيين مع شعب افغانستان وحكومته، وايضا موقف طهران الداعم لعملية السلام في اطار الدستور ومبدأ الجمهورية الاسلامية في افغانستان.

كما وصف وزير خارجية افغانستان، دور الجمهورية الاسلامية الايرانية ازاء الاجماع الاقليمي حول عملية السلام في بلاده بانه مؤثر، وبناء.

انتهى ** ح ع