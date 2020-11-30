تحالف الفتح استنكر جريمة اغتيال الشهيد فخري زادة

وافادت ارنا اليوم الاثنين، اصدر تحالف "الفتح "بزعامة "هادي العامري" بيانا اعلن فيه ان جريمة اغتيال الخبير النووي محسن فخري زاده لن تثني الثورة عن مواصلة المسيرة ضد المشروع الصهيوني، فيما اشار الى ان ذلك لا يزيد الجمهورية الإسلامية إلا قوة وتماسكا.

وقال التحالف في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه نعرب عن تعازينا و مواستنا للجمهورية الإسلامية وقيادتها المباركة وشعبها المقاوم الصامد باستشهاد محسن فخری زاده الخبير النووي برصاص عملاء الصهيونية والسائرين في ركابها والضالعين بالخيانة العظمى للأمة وقيمها و هويتها الإسلامية والإنسانية.

واضاف ان تلك الجريمة لن تثني الثورة عن مواصلة المسيرة بالوقوف الحازم والجازم والثابت ضد المشروع الصهيوني ودعاة التطبيع و ستبقى شامخة بقيادتها ومحورها الحضاري وقيمها الرصينة وشعبها المقدام الذي علم الدنيا كيف تكون الشعوب حرة وكيف تصنع من صور الاضطهاد صبراً جميلاً ، ومن الوعي بالإسلام والثبات على مبادئه دولة مستقلة وتجربة إسلامية رائدة".

وتابع عهدنا بالقيادة الحكيمة للجمهورية الإسلامية أن لا يزيدهم التحدي بشهادة هذا الخبير المجاهد إلا قوة و تماسكا وحكمة بالرد في الزمان والمكان المناسبين من دون أن تؤثر جريمة الاغتيال على إحساسهم العميق بالمسؤولية العظيمة والحرص على استتباب الأمن والسلام الدوليين في هذه المنطقة المشتعلة بالمفاجآت والصراعات في العالم.

وهاجمت عناصر إرهابية مسلحة عصر الجمعة 28 كانون الأول / ديسمبر على سيارة رئيس منظمة الابحاث و الابداعات بوزارة الدفاع الإيرانية الدكتور محسن فخري زاده و استشهدت به.

وقد أدان هذا العمل الإرهابي من قبل مختلف الأطراف و المؤسسات و المنظمات الإسلامية والشخصيات و المنظمات و الدول.

وفي العراق ، أدانت تيارات وشخصيات سياسية مختلفة و جماعات إسلامية عملية الاغتيال الإجرامية في بيانات مختلفة.

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