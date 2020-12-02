نوبخت: 23 بالمائة من الموازنة يتم توفيره من بيع النفط

وقال نوبخت في تصريح للقناة السادسة في التلفزيون الايراني "قناة خبر" مساء الاربعاء: لقد نظمنا الموازنة البالغة 840 تريليون تومان للموارد والنفقات (ما يعادل 200 مليار دولار حسب السعر الرسمي للدولار وهو 4200 تومان) بحيث تبلغ عوائد بيع النفط 199 تريليون تومان اي ما يعادل 23 بالمائة من اجمالي الموازنة.

واوضح بان الموارد الاخرى للميزانية تؤمن بصورة اساسية من الضرائب والجمارك والخدمات الحكومية وبيع الاوراق المالية واسهم الشركات الحكومية.

وصرح بان نفقات الموازنة ستشمل المشاريع الانمائية في مختلف المجالات ومنها الطرق البرية الرئيسية والحرة والفرعية والقروية وسكك الحديد وبناء 80 الف وحدة سكنية وتدشين 15 سدا بالاضافة الى تقديم الدعم المعيشي وزيادة رواتب موظفي الدولة بنسبة 25 بالمائة.

وقال رئيس منظمة التخطيط والميزانية: ان النمو الاقتصادي للبلاد سيكون ايجابيا في العام القادم وحسب مركز الاحصاء فقد كان النمو الاقتصادي ايجابيا في صيف العام الجاري حيث يبلغ 0.2 بالمائة.

ولفت الى ان توقعات محافظ البنك المركزي للتضخم في العام القادم هي 22 بالمائة كحد اقصى كما ان حوامل الطاقة سوف لن ترفع اسعارها.

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