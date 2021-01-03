الاف العراقيين يتوافدون الى ساحة التحرير للمشاركة في مليونية ذكرى قادة النصر

وافادت ارنا ان الالاف من العراقيين، توفدوا منذ صباح اليوم الاحد، ومن جميع محافظات العراق الى ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد للمشاركة في تظاهرة السيادة بمناسبة الذكرى السنوية الاولى لاستشهاد قادة النصر.

ومن المقرر ان تبدأ التظاهرة عند الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت بغداد والتوافد مستمر الى ساحة التحرير على شكل مجاميع ترفع لافتات منددة بالاحتلال الامريكي وتهتف بشعارات منها «کلا کلا آمریکا» و«کلا کلا اسرائیل» وترفع اعلام العراق والحشد الشعبي وصورا للشهيدين الحاج قاسم سليماني والشهيد الحاج ابومهدي المهندس.

وبحسب ارنا ان الالاف من المواطنين العراقيين بدأوا منذ ساعات الصباح الأولى بالتوافد على ساحة التحرير وسط بغداد للمشاركة في تظاهرة السيادة. وأن عشرات الحافلات ماتزال تدخل الى العاصمة من جميع بواباتها قادمة من مختلف المحافظات للمشاركة في التظاهرة واحياء الذكرى.

يذكر ان قائد قوة "القدس" التابعة لحرس الثورة الاسلامية الفريق قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي ابو مهدي المهندس استشهدا مع مرافقيهما فجر الجمعة 3 كانون الثاني /يناير عام 2020 في هجوم ارهابي اميركي بطائرتين مسيرتين في محيط مطار بغداد.

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